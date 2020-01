Zweifel an der schwarzen Null

Joachim Dreher, Grüne und Unabhängige, mahnt fehlende Schulräume in Pinneberg an

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 20:47 Uhr

Die Schulbauprojekte, der Haushalt und der Streit mit der Nachbargemeinde Prisdorf um das umstrittene Einkaufszentrum – Pinneberg hat zahlreiche Themen auf der Agenda. Redakteur René Erdbrügger hat die Fraktionschefs dazu befragt. Heute steht Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige) Rede und Antwort.



Was war für Sie das Highlight 2019?

Dass bei den Haushaltsberatungen endlich die Schulen an oberster Investitionspriorität stehen und wir einen Teil unserer Pflichtaufgaben erfüllen können.



Was hat Sie überrascht?

Der Fachbereich III hat den Vorschlag gemacht, in der allernächsten Zeit 16 Fahrradstraßen in Pinneberg zu verwirklichen, und aus den anderen Fraktionen kam nur zaghafter Widerspruch. Das ist eine erfreuliche Kehrtwendung um 180 Grad. Man wird abwarten müssen, ob der Ankündigung auch wirklich Taten folgen.



Was hat Sie enttäuscht?

Die größte Enttäuschung war die Ablehnung einer Baumschutzsatzung für Pinneberg. Endlich war die SPD dafür gewonnen worden, der Seniorenbeirat stimmt dem zu, genau wie der Kinder- und Jugendbeirat (KJB). Das alles konnte die Mehrheit von CDU, FDP und Bürgernahe nicht beeindrucken.



2019 stand im Zeichen des Klimaschutzes. Was hat die Kommune dazu beigetragen?

Bisher absolut zu wenig. Es gab drei äußerst hilfreiche Runde Tische zum Thema. Der KJB hatte dazu eingeladen und alle Fraktionen waren gekommen. Nachdem sinnvolle Ziele gesteckt wurden, gilt es nun auch konkret zu handeln. Daran hapert es nach wie vor. Man kann nur hoffen, dass der neue KJB an der Sache dranbleibt.



Wie halten Sie es privat mit dem Klimaschutz?

In Pinneberg besorge ich nahezu alle privaten Einkäufe und Erledigungen mit dem Fahrrad, esse wenig Fleisch und kaufe vorrangig regionale Produkte.



Stichwort Pisa: Die Schulen in Schleswig-Holstein haben mittelmäßig bei der jüngsten Befragung abgeschnitten. Sind die Schulen in Pinneberg auf die Anforderungen der Zukunft überhaupt vorbereitet?

Unsere Schulen haben auch 2019 gezeigt, dass sehr gute pädagogische Arbeit geleistet wird. Das große Engagement aller Beteiligten wird aber auf Dauer nicht ausreichen, die räumlichen und sachlichen Defizite wettzumachen. Jetzt ist der Aufbau einer zeitgemäßen IT-Ausstattung an den Schulen erneut gebremst worden. Die Rückkehr zu G 9, die Inklusion und der ungebremste Wohnungsbau erfordern deutlich mehr Schulraum, die veränderte Arbeitswelt erfordert den Ganztagsbetrieb. Darauf ist Pinneberg nicht im Ansatz vorbereitet.

Seit Jahren gibt es Streit um das Gewerbegebiet in Prisdorf zwischen Pinneberg und der kleinen Kommune. 2020 geht es vors Gericht. Was erhoffen Sie sich?

Dass Kommunen über große Einkaufszentren am Stadtrand in Streit geraten, ist anachronistisch, besonders auch, weil immer mehr Menschen online einkaufen. Das hat deutlich mehr Einfluss auf die Innenstadt Pinnebergs als irgendein Warensortiment am Rande Pinnebergs. Es wird Zeit, dass der Streit einfach nur beigelegt wird und beide Seiten aufeinander zugehen.



Auch mit der Gemeinde Kummerfeld gibt es noch Diskussionsbedarf, wenn es um die Anbindung der Kommune an die Westumgehung geht. Wie gehen Sie weiter vor?

Auch die Gewerbegebiete zum Beispiel in Appen nutzen die Westumgehung. Wenn wir von Kummerfeld etwas fordern, dann müssen wir das auch von Appen. Sollen wir etwa eine Maut erheben? Das Thema eignet sich nicht für Konfrontation. Gespräche über die möglichst umwelt- und menschenfreundliche Anbindung des Verkehrs aus den Gewerbebetrieben beider Kommunen sind jetzt sinnvoll.



Wie beurteilen Sie die Kooperation mit den Nachbarkommunen im Allgemeinen. Funktioniert das oder sollte sich etwas ändern?

Die interkommunale Zusammenarbeit findet fast ausschließlich auf der Ebene der Verwaltungen statt. In Pinneberg jedenfalls ist die Politik nicht involviert. Vieles, was die Metropolregion betrifft, wird über die Köpfe der Kommunen entschieden. Pinneberg mag aus eigenem Verschulden finanziell besonders schlecht dastehen, aber auch in den meisten anderen Kommunen deutet es sich an, dass es schwierig wird, die Pflichtaufgaben bei Schule, Kita und Sport ohne Verschuldung zu erfüllen. Die Kommunen sollten sich solidarisieren und gemeinsam Druck Richtung Kiel und Berlin aufbauen.



Kita-Plätze fehlen – aber Ideen zu möglichen Standorten werden meist wieder verworfen. Was sagen Sie dazu?

Es gab Anfang 2019 den politischen Beschluss, die Müßentwiete als Standort für eine Kita zu nutzen. Die Voraussetzungen sind gut. Das Grundstück gehört der Stadt, es bedarf keiner B-Plan-Änderung, und es wäre sogar schon ein möglicher Investor da. Die Planungen hätten bereits abgeschlossen sein können. Das Verfahren wurde von der Verwaltung immer wieder verzögert und schließlich mit Unterstützung der anderen Fraktionen gestoppt. Eltern, die vergeblich auf einen Kita-Platz warten, kann man so etwas nur schwer vermitteln.

Der Sanierungsstau ist seit Jahren ein Thema – was tun Sie dagegen?

In der Vergangenheit haben wir versucht, den Sanierungen eine höhere Priorität einzuräumen als zum Beispiel der Verlegung des Marktplatzes in die Innenstadt oder einer ganzen Anzahl unnötiger Verkehrsprojekte. Das ist nicht gelungen. Jetzt bleibt tatsächlich nur noch, das fehlende Geld für überfällige und ständig teurer werdende Maßnahmen einzutreiben. Man darf einige Hoffnung in die Besetzung einer neuen Stelle in der Verwaltung setzen, die sich ausschließlich um das Erlangen von Fördermitteln kümmert. Eine unserer Forderungen, die jahrelang unbeachtet im Raum stand. Es wäre aber realitätsfern zu meinen, dass das unsere Probleme lösen kann. Eine höhere Verschuldung wird uns gerade vom Land verweigert, und ehe Steuergelder aus neuen Gewerbegebieten fließen, werden noch einige Jahre vergehen, was uns wegen der steigenden Preise und der immer aufwendiger werdenden Sanierungsarbeiten real eine Menge Geld kostet. Wir müssen beim Bund und beim Land deutlich machen, dass Sparen in einer solchen Situation nicht dem Schuldenabbau dient, sondern im Gegenteil Geldverlust bedeutet.



Plötzlich ist in Pinneberg wieder von der schwarzen Null die Rede. Wie beurteilen Sie das?

Die wachsende Stadt braucht mehr Verwaltungspersonal, die Anzahl der öffentlichen Flächen steigt mit jedem neuen Wohngebiet. Das alles wird den Haushalt stärker belasten als durch Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer kompensiert werden kann. Der notwendig gewordene Bau einer zweiten Feuerwache zum Beispiel bedeutet nicht nur die Bereitstellung investiver Mittel, es geht vor allem auch um die laufenden Kosten für Unterhaltung, Zinszahlungen, Rücklagen, Abschreibungen. Das gilt genauso für abgeschlossene Projekte wie den Bahnhof und die Westumgehung. Sie wurden zwar zu großen Teilen von Bund und Land gefördert, aber für die laufenden Kosten ist allein die Stadt zuständig. Die Westumgehung zum Beispiel belastet den Haushalt jährlich mit 1,4 Millionen Euro. Das alles lässt den Schluss zu: Die schwarze Null ist nur etwas für Träumerinnen und Träumer.



Drei Schulprojekte sind auf den Weg gebracht worden. Haben Sie die Befürchtung, dass in den nächsten Jahren für andere Projekte nicht viel übrig bleibt?

Was heißt Befürchtung? Die Verabschiedung des Haushalts 2020 beinhaltet definitiv, dass an anderen Schulen die Mensen warten müssen. Es werden munter weiter Wohnungen gebaut und bald haben wir wieder G9. An mögliche zusätzliche Schulräume wird in Pinneberg nicht gedacht, obwohl wir wegen der Inklusion jetzt schon welche bräuchten. Wollen Sie noch mehr Beispiele? An der JBS wird weiter in 60 Jahre alten Fachräumen unterrichtet, die Ernst-Paasch-Halle wird weiter vor sich hinrotten und die Verwirklichung des Sportentwicklungsplans muss warten. Die Euphorie über die Maßnahmen in 2020, die ich natürlich auch begrüße, wird dadurch deutlich gebremst.



Pinneberg hat dieses Jahr einen hauptamtlichen Stadtrat bekommen. Sind Sie mit seiner bisherigen Arbeit zufrieden?

Ja, wir sind sicher nicht immer einer Meinung, und vieles, was ich hier sage, wird ihm nicht gefallen. Herr Bohlen ist aber offen, er hat sich sehr schnell in viele Themenbereiche eingearbeitet, und er macht deutlich, dass er die Vorgaben der Politik nach allen Kräften umzusetzen gedenkt.





> Lesen Sie morgen das Interview mit Werner Mende, Fraktionschef der FDP.