Region Pinneberg in Kürze : +++ Zwei Tote bei schweren Unfällen +++ Bauarbeiten am Pinneberger Bahnhof beginnen +++ Messerstecherei in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. September 2018, 06:00 Uhr

Holm/Sparrieshoop Am Dienstagabend und Mittwochmittag kam es im Kreis Pinneberg zu drei schweren Verkehrsunfällen mit zwei Toten und mehreren Verletzten. Am Dienstag kam eine 50-jährige Frau auf der Autobahn 23 bei Elmshorn ums Leben. Zuvor war bei einem weiteren Unfall in Höhe des Rastplatzes Steinburg ein 21-jähriger Mann mit etwa 140 km/h auf den vor ihm fahrenden VW Golf aufgefahren. Der 49 Jahre alte VW-Fahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Gestern starb ein Motorradfahrer bei Holm. Der 57-Jährige war gegen 12 Uhr auf der Holmer Straße in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem Auto.

Wedel Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss hat die geplante Markierung von Fahrradschutzstreifen im Tinsdaler Weg auf Eis gelegt. Stattdessen wurde die Verwaltung damit beauftragt, einen Experten einzuladen, der grundsätzlich über das Thema informiert. Im Juni hatte die Politik nach Bürgerprotesten bereits die Markierung in der Schulauer Straße gestoppt.

Pinneberg Am Pinneberger Bahnhof wird mit den geplanten Bauarbeiten begonnen. Gestern gaben Bauamtsleiter Klaus Stieghorst, Ute Möbus von der Deutschen Bahn und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) den Startschuss dafür. Nachdem die Deutsche Bahn im Februar eine Förderung von 6,8 Millionen Euro erhalten hat, legt sie nun mit dem Projekt los. Pendler müssen sich durch die Arbeiten auf Beeinträchtigungen einstellen. Zuerst wird ein neuer Tunnel gebaut.

Elmshorn Bei einer Messerstecherei in der Elmshorner Hafenstraße wurden am Dienstagabend laut Polizei drei Männer im Alter zwischen 19 und 36 Jahren verletzt. Einer so schwer, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Die Hintergründe und das Motiv sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Barmstedt In der Galerie III findet während des Kreiskulturwochenendes, Sonnabend bis Sonntag, 15. bis 16. September, ein Atelier-Fest statt. Zahlreiche Kunstwerke, Versdichtungen und Musik werden präsentiert.

Quickborn Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) kann sich vorstellen, die Zahl der Recycling-Container in der Stadt deutlich zu reduzieren und Standorte zu schließen. Grund ist die zunehmende Vermüllung von Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Straßen mit Glassplittern, Papier, Pappe und in einigen Fällen sogar Sperrmüll und Problemstoffen. Jetzt beraten die Fraktionen.

Uetersen Während der Sitzung des Finanzausschusses haben die Parteien über die Straßenbaubeitragssatzung debattiert. Hauptthema war, ob die Anwohner einer auszubauenden Straße künftig von Zahlungen befreit werden sollen. CDU- und FDP-Vertreter plädierten dafür, SPD, BfB und Grüne warnten davor. Erst müsse klar sein, wie die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs aussehe.

Hamburg In Hamburg soll der Ausbau des kostenlosen WLAN in den kommenden Monaten ausgeweitet werden. Dazu hat der Anbieter Willy.tel mit der Hamburger Sparkasse eine Kooperationsvereinbarung getroffen, wie die Behörde für Kultur und Medien mitteilte. Seit April 2016 hat Willy.tel bereits über 1000 Access Points eingerichtet.