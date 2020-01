Zwei Rücktritte im Stadtwerke-Aufsichtsrat

Dietrich Drechsler (CDU) und Herbert Hoffmann (SPD) legen Posten nieder / Noch keine Nachfolger gefunden

René Erdbrügger

03. Januar 2020, 14:46 Uhr

Pinneberg | Die Pinneberger Stadtwerke kommen nicht zur Ruhe: Stadtwerke-Chef Sven Hanson steht derzeit wegen seines Führungsstils in der Kritik. Er würde seine Mitarbeiter massiv angehen, so lautet der Vorwurf. Hanson dementierte dies vehement. Nun wird der Aufsichtsrat der Stadtwerke von einem Beben erschüttert. Sowohl der Vorsitzende Dietrich Drechsler (CDU, erstes Foto) als auch sein Stellvertreter Herbert Hoffmann (SPD, zweites Foto) haben ihre Posten niedergelegt. Das soll allerdings nichts mit dem Eklat um Hansons Führungsstil zu tun haben. „Ich trete aus gesundheitlichen Gründen zurück“, sagte Hoffmann gestern auf Anfrage. Als Drechslers Stellvertreter hätte Hoffmann sämtliche Aufgaben übernehmen müssen. Dazu sei er derzeit körperlich nicht in der Lage.

Drechsler war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Aber Hoffmann weiß über Drechslers Motivation Bescheid. „Er ist zurückgetreten, weil ihm in der Ratsversammlung nicht das einstimmige Vertrauen ausgesprochen wurde“, berichtet Hoffmann.

In der Ratsversammlung am 13. Dezember berichtete Drechsler über das Betriebsergebnis der Stadtwerke, das mit 4,1 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres lag – 3,9 Millionen Euro fließen in das Stadtsäckel. Die Entlastung des Aufsichtsrats – eigentlich ein Selbstgänger.

Doch die Grünen und Unabhängigen stellten im Rat den Antrag, die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung zu vertagen. Wegen der Verschwiegenheitspflicht des Aufsichtsrats bestehe keine Transparenz. Dieser Antrag wurde zwar abgelehnt, aber für Drechsler wohl auch ein Grund, seinen Posten abzugeben.

Hoffmann kann das nicht verstehen: „Der Aufsichtsrat hat gute Arbeit geleistet. Eine große Mehrheit hat im Rat dem Aufsichtsrat das Vertrauen ausgesprochen. Das hätte alles nicht sein müssen.“

Wer jetzt für die beiden nachrückt, ist noch nicht klar. „Wir werden das Thema in unserer Fraktionssitzung am 13. Februar beraten“, sagte gestern SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt auf Anfrage. Laut Informationen unserer Zeitung ist auch die CDU noch in der Findungsphase. In der nächsten Ratsversammlung am 23. Januar sollen die beiden Nachfolger bestimmt werden.

In der Causa Hanson dürfte indes der nächste Hauptausschuss am Mittwoch, 15. Januar, spannend sein. Dann soll Klarheit darüber herrschen, ob der Stadtwerkechef ab nächstem Jahr weitere fünf Jahre auf seinem Posten bleibt.

„Beide Seiten dürfen zu Wort kommen“, sagte Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige), Vorsitzender des Hauptausschusses. Dreher führt allerdings derzeit mit der Verwaltung Gespräche, ob die Entscheidung noch um ein halbes Jahr vertagt werden kann.