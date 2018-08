Gewinn-Sommer : Zwei Mal 2018 Kilowattstunden Strom: In dieser Woche gibt es zwei Gewinner

In der sechsten Woche unseres Sommergewinnspiels verlosen wir zwei Stromgutscheine von den Stadtwerken Elmshorn.

von pe

11. August 2018, 00:01 Uhr

Kreis Pinneberg | Energie treibt unser Leben an. Ohne Energie läuft so gut wie nichts mehr – aber die Energie wird für den Verbraucher auch immer teurer. Der Gewinner unseres Wochenpreises hingegen kann für die nächsten Monate beruhigt auf seine Energiekosten schauen. Die Stadtwerke Elmshorn stellen zwei Gutscheine für den Bezug von jeweils 2018 Kilowattstunden Strom im Gesamtwert von zirka 1100 Euro zur Verfügung.

Wie Werkleiter Sören Schuhknecht erklärt, versorgen die Stadtwerke Elmshorn ihre mehr als 75000 Kunden in Stadt und Umland nicht nur mit Strom, sondern auch mit Erdgas, Wärme und Wasser und bieten innovative Lösungen zu Energieerzeugung, Mobilität und Glasfaser an. Nach dem Motto „Aus Liebe zur Region“ werden umweltfreundliche und sichere Energielösungen geschaffen.

Spielregeln und Teilnahme

An den sieben Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Auch online ist die Teilnahme bequem möglich: Einfach auf shz.de/gewinnsommer klicken und mitmachen. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie lautet der Nachname von Pinnebergs Bürgermeisterin?

A Weinberg

B Steinberg

C Sandberg

Als Nächstes verlosen wir eine Speiselounge im Wert von 1500 Euro von Möbel Schulenburg.