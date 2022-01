Corona in der Kreisstadt : Zwei Jahre Pandemie: 82 Tote und über 3000 Infizierte in Pinneberg

Seit 2020 hat die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Kreissprecherin Katja Wohlers blicken anhand von Fakten auf die Situation.

Avatar_shz von René Erdbrügger

18. Januar 2022, 17:45 Uhr

Seit 2020 hat die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Kreissprecherin Katja Wohlers blicken anhand von Fakten auf die Situation.

Corona – und kein Ende in Sicht. Derzeit ist es die Omikron-Variante, mit der sich viele infizieren. Seit mehr als zwei Jahren herrscht Ausnahmezustand. In der Verantwortung stehen nicht nur die Bürger, sondern auch Politiker und Bürgermeister. Nun bewerten Verwaltungschefin Urte Steinberg (parteilos) und Katja Wohlers, Pressesprecherin des Kreises Pinneberg, die Lage.

Die Zahlen

Zunächst die Zahlen, die shz.de auf Anfrage vom Kreis Pinneberg mitgeteilt worden sind. Insgesamt hat es in Pinneberg während der vergangenen zwei Jahre 3.409 Corona-Fälle gegeben, 713 waren es 2020, im vergangenen Jahr 2.696. Bezogen auf die Einwohnerzahl von Pinneberg (43.503) wären das insgesamt 7,8 Prozent. 82 Corona-Tote gab es insgesamt zu beklagen, elf starben 2020, 2021 waren es 71. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind das insgesamt 0,19 Prozent. Bezogen auf die Corona-Fälle lag die Sterberate bei 2,4 Prozent.

„Die Menschen infizierten sich bei Treffen zu Weihnachten und Silvester, am Arbeitsplatz, in Kitas, im privaten Umfeld, auch auf Feiern und auf Reisen. Kurz gesagt: Überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Das erfahren wir, wenn sich die Betroffenen an den Kontakt mit einem Infizierten erinnern. Oft ist der Infektionsort aber auch unbekannt“, erläutert Wohlers die Situation.

„Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen. Die Zahlen zeigen uns, dass wir die Pandemie auch nach zwei Jahren nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Um schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern, hilft uns vor allem das Impfen“, sagt Steinberg.

Die Pandemie hat auch ökonomische und psychische Auswirkungen. „Die Pandemie schränkt vor allem das öffentliche Leben ein. Besonders die Gastronomen waren und sind weiter stark betroffen. Und natürlich konnten viele liebgewonnene Veranstaltungen in Pinneberg wie das Weinfest nicht stattfinden“, sagt Steinberg. Die Kontaktbeschränkungen belasteten Alleinlebende, aber auch Familien sehr. Die Pinneberger Unternehmen dagegen seien bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen, lautet Steinbergs Einschätzung.

Was rät die Bürgermeisterin ihren Bürgern? „Ich bleibe dabei: Wichtig ist, dass sich möglichst alle impfen lassen. Die Impfung verhindert schwere Verläufe. Skepsis gegenüber den Impfstoffen halte ich für unberechtigt. Es gibt kaum Impfstoffe, die besser untersucht sind, als die gegen das Coronavirus“, sagt sie.

Etwa 300 Menschen beim „Montagsspaziergang“ in Pinneberg

Unterdessen haben am Montagabend (17. Januar) wieder an die 300 Menschen in Pinneberg an den sogenannten Montagsspaziergängen teilgenommen. Die Teilnehmer sind gegen die strengen Corona-Maßnahmen und die drohende Impfpflicht. Es werden immer mehr. Die stillen Kundgebungen, begleitet von Polizeibeamten, verlaufen in Pinneberg friedlich.

„Die Entscheidungen in der Pandemie bewegen sich immer zwischen Freiheitsrechten und Gesundheitsschutz. Dort ein ausgewogenes Maß zu treffen, ist nicht leicht. Wir müssen aufpassen, dass die Gesellschaft durch die Pandemie nicht gespalten wird“, sagt Steinberg. Das Impfen halte sie für sehr wichtig, damit man entweder von Corona verschont bleibe oder bei einer Corona-Erkrankung nur einen milden Verlauf habe. „Deshalb habe ich auch die Kreis Pinneberger Erklärung unterzeichnet“, sagt Steinberg. Hintergrund: Die Pinneberger Erklärung richtet sich gegen die unangemeldeten Spaziergänge. Die Verfasser befürchten eine Radikalisierung der Teilnehmer.

Pandemiekonzept der Verwaltung

Unterdessen hat die Pinneberger Verwaltung ein Pandemiekonzept vorgelegt. Demnach gilt eine 3G-Nachweispflicht für Besucher des Rathauses. Außerdem bietet die Stadt regelmäßig Impftermine an. Die nächsten Termine sind am Donnerstag ( 20. Januar) von 10 bis 16 Uhr und am Dienstag (1. Februar) von 8.30 bis 17.30 Uhr.​

