A. Beig-Aktion: Gewinn-Sommer : Zwei Gartenlautsprecher zu gewinnen: Überall Musik hören

In dieser Woche gibt es bei der Aktion Gewinn-Sommer des A. Beig-Verlags zwei Gartenlautsprecher zu gewinnen.

von Jan Schönstedt

17. Juli 2021, 11:20 Uhr

Kreis Pinneberg | In der fünften Runde der Gewinn-Sommer-Aktion des A.Beig-Verlags geht es in dieser Woche um stimmungsvolle Beleuchtung und Musikgenuss für den Garten. Das Gartencenter Rostock in Elmshorn stellt dafür zwei Jooulys com Music 65 Pro L im Gesamtwert von 530 Euro zur Verfügung. Das sind Gartenlautsprecher, die man auch als Lampe und Sektkühler nutzen kann.

Der Joouly 65 ist eine stylisch designte LED-Leuchte mit vier Farbwechsel-Varianten, neun verschiedenen Lichtfarben und einem integrierten Zehn-Watt-Bluetooth Lautsprecher, der kompatibel mit Alexa Echo ist. Zudem enthält er einen Behälter, der mit Eis gefüllt, als Sektkühler für mehrere Flaschen oder als Vase verwendet werden kann. Der Joouly 65 ist sowohl per APP als auch mit Fernbedienung steuerbar, ist akkubetrieben, dimmbar und kabellos.

Spielregeln und Teilnahme

An den Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (0 13 78) 40 77 61 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer.

Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.