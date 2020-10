Brutaler Überfall : Zwei Frauen in Pinneberg angegriffen, weil sie ein Liebespaar waren?

In Pinneberg haben drei bisher unbekannte Männer auf zwei Frauen eingetreten. Das Motiv könnte laut Polizei Homophobie gewesen sein.

von René Erdbrügger

13. Oktober 2020, 18:27 Uhr

Pinneberg | Der Überfall auf zwei Frauen in der Nähe des Pinneberger Bahnhofs könnte eine homophobe Gewalttat gewesen sein. Die Polizei schließe dies nicht aus, weil die beiden Opfer ein Paar sind. „Die sexuelle Orientierung der beiden Frauen könnte eine Rolle gespielt haben“, bestätigte die Pinneberger Polizei auf Anfrage von shz.de. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. bis 11. Oktober) hatten in Pinneberg drei bisher unbekannte Männer auf zwei Rellingerinnen (22 und 28) eingetreten.

Männer beleidigen Frauen

Die beiden Frauen hatten um 4 Uhr gemeinsam eine Kneipe verlassen. Auf dem Weg zum Bahnhof begegneten sie den Männern, die sie zunächst wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung beleidigten, so die Polizei. Als die Frauen sie aufforderten, das zu lassen, griffen die Männer an und traten auf sie ein. Sie ließen von den Opfern ab, als eine von ihnen laut um Hilfe rief.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Die Männer werden auf etwa 25 Jahre geschätzt und sollen zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß sein. Hinweise nimmt die Kripo Itzehoe unter (0 48 21) 6020 oder die Polizei Pinneberg unter (0 41 01) 2020 entgegen.

Unser Blaulichtmonitor