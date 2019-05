Zustand der Radwege checken

Am 27. Mai startet bundesweite Aktion Stadtradeln / Rellingen zum ersten Mal dabei / Zehn Touren insgesamt inklusive Politikerrundfahrt

von shz.de

27. Mai 2019, 16:00 Uhr

Rellingen | Erstmals beteiligt sich die Gemeinde Rellingen beim bundesweiten Stadtradeln. Vom 27. Mai bis zum 16. Juni geht es darum, möglichst viele Kilometer auf dem Drahtesel zurückzulegen. Bis Donnerstag hatten sich 173 Radler aus der Kommune in 24 Teams angemeldet.

Anja Keller und Andreas Carstensen gehören zum zwölfköpfigen Vorbereitungsteam: „Auch Schüler der Erich Kästner Schule aus dem Ortsteil Krupunder und der Caspar-Voght-Schule aus Egenbüttel beteiligen sich.“

Beim Stadtradeln geht es nicht nur um die CO2-Ver- meidung, die körperliche Fitness und das Sammeln von Kilometern im Vergleich mit anderen Kommunen, sondern auch um die Verbesserung der Möglichkeiten, sich mit dem Rad fortzubewegen. Nicht zuletzt deshalb geht es bei der Auftakttour, die am Montag, 27. Mai, unter der Leitung von Matthias Walenda vom Pinneberger Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geleitet wird, auch um den Zustand der Radwege. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Arkadenhof.

Insgesamt stehen im Aktionszeitraum zehn Touren und Aktionen auf dem Programm. Dazu gehören ein Info-Tisch und eine Codieraktion, die zum Radrennen um den Rellinger City-Giro am Sonntag, 2. Juni, ab 11 Uhr organisiert wird.

Von besonderer Bedeutung dürfte auch die Tour mit Kommunalpolitikern sein, die am Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr vom Rathaus aus startet.

Sollten auf den Touren Unzulänglichkeiten für die Radler festgestellt werden, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, diese zu melden. Entweder über das „RADar“ auf der Stadtradeln-Homepage oder per App, die auf das Smartphone geladen werden kann, aber auch über das Schadensmeldeformular auf der Gemeinde-Homepage.

Die Teilnahme kann sich auszahlen. Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 26. Juni, im Rellinger Rathaus werden Preise vergeben. Anja Keller: „Bei den teilnehmenden Schulklassen haben wir noch besondere Preise für die Klassenkassen vorgesehen.“

Was die Organisatoren besonders freut, ist die Beteiligung der Rellinger Unternehmen. So sponsort beispielsweise das Unternehmen S’tatics Rellingen ein Fahrrad als Preis.

Zudem findet am Mittwoch, 5. Juni, in den Geschäftsräumen von S’tatics, Am Rathausplatz 3, ab 17 Uhr ein Vortrag vom Specialized Concept Store Hamburg rund um das Thema Fahrradfahren statt. Dazu gibt eine kleine Ausstellung und die Möglichkeit, auf dem Arkadenhof die jüngste Generation von E-Bikes auszuprobieren.

Wer sich bislang noch nicht für das Stadtradeln angemeldet hat, braucht sich nicht zu grämen. Die Teilnahme ist auch während des Aktionszeitraums jederzeit möglich.

„Das Stadtradeln bietet direkt einen Beitrag zum Klimaschutz in unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) im Grußwort. >

