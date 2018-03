Region Pinneberg in Kürze : +++ Zuschuss für Elmshorner Kunstrasenplatz? +++ Schwarzer Schlick in Wedel +++ Neuer SPD-Vorsitzender in Uetersen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn 767.000 Euro soll der Bau des EMTV-Kunstrasenplatzes an der Wilhelmshöhe kosten. Mit 230.000 Euro wollte sich die Stadt Elmshorn an dem Vorhaben beteiligen. Doch dieses Geld kann – vielleicht – eingespart werden. Die Stadt hat einen Antrag auf Förderung durch das Land gestellt. Es gewährt unter anderem finanzielle Unterstützung für die Sanierung von Großspielfeldern. Der Sportplatz Wilhelmshöhe befindet sich im Eigentum der Stadt. Zuschüsse dürfen an den EMTV weiter geleitet werden. Der Höchstbetrag der Förderung beträgt 250.000 Euro.

Wedel Sandabtrag an Wedels Elbufer und kein Ende: Die Grünen schlagen Alarm, weil die Fluten mittlerweile nicht nur in rasantem Tempo Strand mit sich nehmen, sondern damit auch etwas freilegt, was sie mit tiefer Sorge betrachten: zähen schwarzen Schlick. „Er ist von komplett anderer Konsistenz als der Strandsand“, sagen Grünen-Ratsfrau Petra Kärgel und ihre Mitstreiterin Inge Zeißler, die bereits seit vergangenem Sommer auf das Problem aufmerksam macht. Mittlerweile sei das Niveau am Ufer so niedrig, dass sich Schlick aus der Fahrrinne im Uferberich ablagere, so die Beobachtung der Wedelerinnen. Sie konstatieren: „Es ist Fakt, dass Elbschlick unter anderem durch ungefilterte Einleitung aus Industrieanlagen des ehemaligen Ostblocks hoch belastet sein kann. Wie weit sich dieser mit marinen Sedimenten aus der Nordsee bei Wedel mischt, ist unklar. Der freiliegende Schlick könnte also ein Gesundheitsrisko darstellen. Das muss dringend ergründet werden.“

Uetersen Auf ihrer Jahresversammlung gedachten die Sozialdemokraten ihrer verstorbenen Vorsitzenden Heike Baumann und bestätigten Ingo Struve, der nach dem Tod Baumanns als ihr Stellvertreter die Geschäfte des Ortsvereins übernommen hatte, als ihren neuen Vorsitzenden. Die Funktion des Stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt künftig Thomas Manske, Jan Baumann wurde zum Beisitzer gewählt.

Quickborn Seit 46 Jahren prägt die Quickborner Spieliothek den Charakter der Stadt. Nun trafen sich Jung und Alt, um gemeinsam Spiele auszuprobieren, zu Klönen und Spaß zu haben. Seit einiger Zeit schon veranstaltet der Verein einmal im Monat diesen offenen Treff, bei dem die unterschiedlichsten Brett- und Gesellschaftsspiele aus den Regalen geholt werden. Mit großen Erfolg: Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene nutzen die Abende, um ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu spielen. Im Sommer soll die Spieliothek ihren Standort an der Goethestraße verlassen. Dann bekommt sie Räume in der Comenius-Schule. Bis dahin planen die Helfer noch einige Aktionen in den alten Räumlichkeiten.

Barmstedt Mit etwa 60 Besuchern war die diesjährige Jahreshauptversammlung des SSV Rantzau im SSV-Vereinsheim an der Düsterlohe überaus gut besucht. Unter den Gästen konnte der SSV-Vorsitzende Hans-Christian Hansen Bürgervorsteher Christian Kahns, den stellvertretenden Bürgermeister Ernst-Reimer Sass sowie den Vorsitzenden des Bauausschusses Ortwin Schmidt begrüßen. Hansen hielt den ausführlichen Bericht des Gesamtvorstands, dessen Inhalt zusammengefasst wie folgt formuliert wurde: „Wir stellen fest, dass der SSV Rantzau auf ein sehr gutes Jahr zurückblickt.“

Rellingen Die Caspar-Voght-Schule (CVS) mit gymnasialen Zweig lockt für das Schuljahr 2018/2019 mit einem neuen Angebot: Laut Rektor Jochen Kähler, Konrektorin Andrea Rönnau und Oberstufenkoordinator Knut Leweke soll das pädagogische Konzept einer leistungsorientierten Sportklasse der Klassenstufen 5 und 6 starten. Derjenige, der die Sporttauglichkeit anhand eines Eignungstests geschafft hat, wird sich unter anderem an schulsportlichen Wettkämpfen mit dem Schulteam einbringen müssen. Zudem werden Unterrichtseinheiten gepaukt, in denen die Themen Trainingslehre, Sportmedizin, Sport und Gesellschaft sowie Gesundheit vermittelt werden sollen. Noch bis Mittwoch, 7. März, besteht die Chance, sich anzumelden.

Schenefeld Die Schenefelder CDU hat ihr Wahlprogramm veröffentlicht. Darin sind mehrere Schwerpunkte zu erkennen. So wollen sich die Christdemokraten für Mobilität in jedem Alter einsetzen, indem die Rad- und Fußwege in einen besseren Zustand versetzt werden. Beim Thema Bildung setzt die CDU auf eine gute Ausstattung der Schulen, mit Mensen und „exzellenten Fachräumen“ sowie einem „attraktivem Ganztagsangebot“. Bei der Kinderbetreuung sollen weitere Plätze mit flexiblen Zeiten geschaffen werden. Zudem sollen alle Schenefelder die Möglichkeit haben, einen Breitbandanschluss zu bekommen. Weiterhin will sich die CDU für ein generationsübergreifendes Begegnungszentrum im Stadtkern einsetzen.

Hamburg Trauriger Einsatz, nicht nur für Tierfreunde: Eine Fußgängerin hatte am Montagmorgen an der Hindenburgbrücke in Hamburg einen Hund im eiskalten Wasser treiben sehen. „Ich hatte kein Mobiltelefon dabei und musste erst jemanden finden, der die Feuerwehr rufen konnte. Hinten war das Tier schon ganz gelähmt“, berichtete sie. Die Freiwillige Feuerwehr Fuhlsbüttel rückte schnell mit einem Schlauchboot auf die Alster aus, für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Schleswig-Holstein Gute Nachrichten von Schleswig-Holsteins Straßen: 2017 sind dort so wenig Menschen ums Lebens gekommen wie nie zuvor seit Beginn der Unfallstatistik – trotz steigender Unfallzahlen. Das geht aus dem aktuellen Verkehrssicherheitsbericht hervor, den Innenminister Hans-Joachim Grote am Montag vorgestellt hat. Demnach habe es im vergangenen Jahr 100 Verkehrstote im hohen Norden gegeben, 14 weniger als 2016. Auch die Zahl der Verletzten sei um zwei Prozent zurückgegangen.