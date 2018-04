Feierstunde in der Feuerwache : Zusammen haben sie 145 Jahre Dienst bei der Feuerwehr Bönningstedt geleistet

Vier Bönningstedter Kameraden sind für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.

von Caroline Hofmann

25. April 2018, 12:00 Uhr

Bönningstedt | Zusammengerechnet sind es insgesamt 145 Jahre aktiver Dienst für die Freiwillige Feuerwehr Bönningstedt. Das entspricht 55.925 Tagen und 1.270.200 Stunden Einsatzbereitschaft von Sven Freytag, Hans-Heino Eggert, Jürgen Woreschke und Hans-Hermann Neitzel. Diese vier Kameraden wurden während einer Feierstunde in der Feuerwache für ihre langjährige Treue in der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt ausgezeichnet.

Freytag für 25 Jahre, Eggert, Woreschke und Neitzel sogar für 40 Jahre aktiven Dienst. Freytag erhielt das Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande und Woreschke, Neitzel und Eggert das Ehrenzeichen in Gold am Bande. „In einer ehrenamtlich-öffentlichen Einrichtung so viele Jahre tätig zu sein, ist nicht selbstverständlich“, sagte Wehrführer Stefan Birke.

Freytag trat im Jahr 1992 in Hamburg in die Freiwillige Feuerwehr ein. 2004 kam er in die Gemeinde Bönningstedt und wurde dort zum Löschmeister befördert. „Er war in den ersten Jahren sehr engagiert dabei. Jetzt hat er sich aus gesundheitlichen Gründen etwas zurückgezogen, wobei ich hoffe, dass es wieder besser wird“, sagte Birke.

Eggert hat sich im Jahr 1978 der Freiwilligen Feuerwehr verschrieben. „Er ist immer hilfsbereit und fasst stets mit an. Er steht auch den jüngeren Kameraden mit Rat und Tat zur Seite“, fasste der Wehrführer zusammen.

Reetdachbrand war Anlass für Eintritt

Ebenfalls 1978 trat Woreschke der Freiwilligen Feuerwehr bei. Laut Birke ist er ein Vollblutfeuerwehrmann, der sich über die Grenzen hinaus engagiere.

Bereits seit 1977 ist Neitzel dabei. Sein Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr sei mit einem schrecklichen Ereignis verbunden. „Durch einen Funkenflug geriet das reetgedeckte Haus der Familie damals in Flammen“, erklärte Birke. Dies sei für Neitzel Anlass gewesen, in den aktiven Dienst einzutreten.

Besonderen Dank erhielten die vier Kameraden auch von den Politikern der Gemeinde. „40 Jahre aktiver Dienst, das geht mir sehr nahe. 40 Jahre lang haben Sie sich immer für die Gemeinde eingesetzt, sich für andere eingesetzt und Ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt“, betonte Bürgermeister Peter Liske (BWG). Es sei eine besonders starke Leistung die besonderen Dank verdiene. „Die Feuerwehr funktioniert nur, wenn starke Leute, wie Sie dabei sind“, bekräftigte Liske.

Auch Rolf Lammert (CDU) lobte das Durchhaltevermögen der geehrten Kameraden. „Sie haben sehr viel Zeit investiert in Lehrgänge, Dienstabende und selbstverständlich Einsätze. Zu Recht werden Sie dafür ausgezeichnet.“ Karl-Heinz Franze (SPD) dankte auch den Familien der Jubilare. „Ohne den Rückhalt der Familie kann man so einen belastenden Job gar nicht ausführen“, sagte er.

Nach so vielen Lobeshymnen ergriff auch Woreschke das Wort. Unzählige Stunden der Ausbildung seien vergangen. „Auch Einsätze, die an die Belastungsgrenze gingen, sind mir in Erinnerung geblieben“, sagte er. Dazu zählte er unter anderem das Großfeuer in einer Bönningstedter Lagerhalle im Jahr 2011. „40 Jahre Feuerwehrdienst sind gleichzeitig 40 Jahre Entwicklungsgeschichte“, betonte Woreschke. Während vor einigen Jahren Brände noch für die meisten Einsätze der Kameraden gesorgt haben, sind es heute eher technische Hilfeleistungen, die in der Überzahl sind. Doch eines betonte Woreschke besonders: „Die Kameradschaft. Bis heute wird sie in Bönningstedt großgeschrieben. Ohne sie wären 40 Jahre Dienstzeit überhaupt nicht möglich gewesen.“