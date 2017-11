Zur falschen Zeit am falschen Ort?

vergrößern 1 von 5 Foto: bergmann 1 von 5







von Michael Bunk

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Muss der VfL Pinneberg für den Erfolg des Wedeler TSV büßen? Nachdem der WTSV am vergangenen Dienstag den SC Victoria im Achtelfinale des Oddset-Pokals mit 3:2 nach Verlängerung niedergerungen hatte, gastiert der Tabellendritte aus Hamburg am Sonnabend an der Fahlstweide (13 Uhr) und wird mit einer großen Portion Wut im Bauch in den 15. Spieltag der Oberliga Hamburg gehen.

Ungeachtet der Gefühlslage der Gäste sieht VfL-Coach Thorben Reibe eine Herkules-Aufgabe auf seine Elf zukommen. „Wir wissen um die Qualität des Gegners und müssen alles abrufen“, sagt Reibe, der seine Elf jedoch längst nicht chancenlos sieht. „Victoria hat diese Saison noch einmal einen Sprung gemacht, allerdings haben wir in den vergangenen Jahren immer gut gegen sie ausgesehen“, so der 35-Jährige, dessen Team vier der letzten sechs Partien gegen Vicky für sich entschied.

Noch besser liest sich die Statistik des Wedeler TSV im Vorfeld auf die Begegnung gegen Aufsteiger FC Teutonia 05 (Sonntag, 14 Uhr) – zehn Siege, vier Unentschieden, keine einzige Niederlage. Jörn Großkopf schenkt diesem Umstand allerdings keine Beachtung, vielmehr wolle man auf der starken Leistung im Oddset-Pokal gegen Victoria aufbauen. „Wir haben am Dienstag sehr viel richtig gut gemacht. Die Mannschaft hat den Match-Plan stark umgesetzt, das gilt es gegen Teutonia zu wiederholen“, so der WTSV-Coach, der den Gegner mehrfach in der Saison beobachtet hat. „Wir wissen, was uns erwartet.“

Im Nachhinein gesehen hätte Ralf Palapies gegen den Niendorfer TSV natürlich lieber das 0:0 beim Abbruch wegen Blitz und Donner mitgenommen als die 0:5-Klatsche im zweiten Anlauf am vergangenen Dienstag. Ob es gestern beim Training ein erneutes Donnerwetter gab, blieb in der Kabine. Viel Zeit hat der Trainer des SV Rugenbergen jedenfalls nicht, um seine Oberliga-Fußballer wieder in die Spur zu bringen. Bereits heute, Freitag, wartet die Auswärtspartie beim SC Condor. „Das wird nicht einfacher, aber da müssen wir durch“, so Palapies.