Zum Jubiläum ein „Best of“

Bigband Collegium Musicum mit furiosem Konzert

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 16:37 Uhr

Pinneberg | Um zu den Konzerten der Bigband Collegium Musicum aus Pinneberg, dem Speckgürtel Hamburgs, zu gelangen, legen manche Fans der satten Sounds auch schon mal längere Fußmärsche zurück. Etwa Heinz und Irene Schmitt kamen aus Halstenbek. Die S-Bahn sei nicht gefahren, also seien sie die rund vier Kilometer in einer knappen Stunde gegangen. „Wir waren trotzdem pünktlich“ erklärte das Ehepaar, das wie viele andere Konzertbesucher begeistert ist vom kulturellen Angebot im Hamburger Umland.

Die 20-köpfige Bigband indes (Leitung: Christoph Schulz) feierte 20-jähriges Bestehen und bedankte sich mit einem furiosen Konzert in der vollbesetzten Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg. Die Stimmung war festlich, Lichterketten überall verteilt. Swing-, Rock-, Pop- und Jazz-Standards („Blue Skies“) standen auf dem Programm, darunter viele Bläser-Soli.

Stargast des Abends war der charismatische Melvin Edmondson, Er stand bereits mit der legendären Dina Ross auf der Bühne. Seit mehreren Jahren ist der Sänger mit der fantastischen Soulstimme im Norden Zuhause. Mit einem „Blues Brothers Megamix“ und „Boogie Down“ zeigte Edmondson, das er die große Klaviatur der Gesangskunst draufhat. Weltklasse.

Moderiert wurde der Abend von Doreen Vorwig („Zu unserem Jubiläum spielen wir ein Best of“) – da hatte sie nicht zu viel versprochen). Vorwig bewies neben ihrer Bühnenpräsenz auch gesanglich Klasse : „Mack the Knife“ und „Volare“ ließ sie aufleben und überraschte mit einer vollen Altstimme, die einen ganz eigenen Sound hat. Gemeinsam mit der Band groovte auch das Publikum mit.

Donnernder Applaus und Standing Ovations holten nach der furiosen Interpretation von Edmondsons Reminiszens an den Blues „Georgia on my mind“ auch Martin Blatnicky mit „Ich war noch niemals in New York“ zurück auf die Bühne. Während er davon sang, hatten auch die Konzertbesucher Spaß. Mit „The Way we were“ zeigte die Formation noch einmal ihr ganzes Können. Ein Blick in die Runde des Publikums zeigte viele glückliche Gesichter. Darunter auch die von Heinz und Irene Schmitt.