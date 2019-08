Gewinn-Sommer : Zum Finale geht es um eine Gartenlounge

In der siebten Woche unseres Gewinnspiels ist eine Sitzgarnitur aus Poly-Rattan im Wert von 1499 Euro zu vergeben.

von Hermann Mohrdieck

12. August 2019, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Stilvoll und gemütlich im Garten oder auf der Terrasse sitzen und Leckeres aus der Küche oder vom Grill unter freiem Himmel genießen – das ist zum Abschluss unseres Sommer-Gewinnspiels bald für den Gewinner in dieser Woche möglich.

Das Möbelhaus Schulenburg stellt als Preis eine Speiselounge inklusive Tisch im Wert von 1499 Euro zur Verfügung. Das Gewebe ist wetter-, aber nicht frostfest. Die Maße sind zirka 265 x 210 Zentimeter. Die Lounge ist in der Breite beziehungsweise Tiefe änderbar, da man die Mittelteile umstecken kann.

Spielregeln und Teilnahme



An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum folgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die Rätselfrage richtig beantwortet werden.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme unter shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Welches Tier sorgt seit Mitte 2018 vor allem in den Dörfern rund um Barmstedt für Schlagzeilen?

A Problemwolf

B Lösungsschaf

C Feuerqualle