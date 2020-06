Voting des Tages : Zum Download bereit: Haben Sie die Corona-App schon installiert?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. Juni 2020, 18:00 Uhr

Nach wochenlangen Vorbereitungen geht die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zu Dienstag zur Verfügung.

Die App kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Bisher ist sie nur für Deutschland verfügbar. Andere Länder nutzen aber ähnliche Software, die jedoch nicht kompatibel ist. Und: Es gibt viele falsche Corona-Apps in den App-Stores. Die deutsche Warn-App heißt dort offiziell "Corona-Warn-App". Laden Sie nur dieses Programm herunter, um nicht auf gefälschte Apps reinzufallen. Die Corona-Warn-App bei Google gibt es hier, die Corona-Warn-App bei Apple gibt es hier.

