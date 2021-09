Kreis Pinneberg in Kürze : Zukunft der Kliniken: Kreis hat Einspruchsrecht ++ Wichtige Straße frei ++ Kosten-Schock für Hundehalter in Tornesch?

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 18. September wichtig ist.

Kreis Pinneberg Die Pläne der Regio-Kliniken, die Krankenhäuser in Elmshorn und Pinneberg zu schließen und an einem zentralen Standort im Kreis Pinneberg einen Klinikneubau zu errichten, sorgen weiter für jede Menge Wirbel in der Region. Wie nun bekannt wurde, hat der Aufsichtsrat des Klinik-Unternehmens offenbar bereits grünes Licht dafür gegeben, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.