Region Pinneberg in Kürze : +++ Zugausfälle im Kreis Pinneberg +++ Immer noch Krähenprobleme in Elmshorn +++ Sperrung in Wedel +++

Elmshorn Wegen Weichenarbeiten in Elmshorn fallen noch bis Montag, 6.15 Uhr, zahlreiche Züge zwischen Hamburg und Neumünster aus. Darauf weisen die Deutsche Bahn und die Nordbahn hin. Besonders betroffen sind die Linie RE7 (Hamburg–Flensburg) und die Regionalbahn zwischen Pinneberg und Wrist. Reisende müssen auf andere Züge oder Busse ausweichen.

Elmshorn Im August hatte die Elmshorner CDU-Fraktion dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther eine Petition für den Einsatz gegen zu viele Krähen übergeben. Nun hat die SPD-Landtagsabgeordnete Beate Raudies eine Kleine Anfrage gestellt um zu erfahren, was die nächsten Schritte der Landesregierung gegen die Tiere sein könnten.

Wedel Wegen Asphaltierungsarbeiten ist der Rollberg ab der Kreuzung An der Doppeleiche bis zur Mozartstraße von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, voll gesperrt. „Der Verkehr wird über Hafenstraße umgeleitet und ist ausgeschildert“, teilte die Verkehrsaufsicht der Stadt Wedel gestern mit.

Uetersen/Tornesch Der Apfelwanderweg in Tornesch hat es bis ins Finale eines bundesweiten Nachhaltigkeitswettbewerbs geschafft. Für die Macher des Projekts, Schüler des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums und deren Lehrer, ist das ein großer Erfolg, denn ihre Arbeit ist nun sogar deutschlandweit bekannt. Zur Belohnung geht es Ende November zum Finale nach Göttingen.

Pinneberg Die Baustelle entlang der Elmshorner Straße auf Höhe der Autobahnzufahrt Pinneberg-Nord kostet viele Autofahrer in der Kreisstadt Nerven und Zeit. Die Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Westumgehung stehen, dauern voraussichtlich noch bis Freitag, 10. November, an. Entlang der Elmshorner Straße gibt es folgende Einschränkungen, die zu beachten sind: Die Fahrbahn ist zwischen Hausnummer 195 und Zufahrt zum Supermarkt Netto gesperrt. Darüber hinaus ist auch der Gehweg auf der gleichen Strecke voll gesperrt. Eine Bedarfsampel ist eingerichtet. Auch die rechte Fahrbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts ist gesperrt. Dort werden Kanalarbeiten vorgenommen.

Gross Offenseth-Aspern Mit den Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 wird sich der Finanzausschuss Groß Offenseth-Aspern am kommenden Donnerstag, 26. August, befassen. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind der aktuelle Stand des Haushalts für dieses Jahr, die Prüfung des Jahresabschlusses für 2016 sowie einige Anträge der Feuerwehr. Die Kommunalpolitiker tagen ab 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Amts Rantzau, Chemnitzstraße 30 in Barmstedt.

Hamburg Plötzlich waren 82.800 Hamburger verschwunden. Zumindest aus der Statistik. Nach dem Zensus 2011 wurde die Bevölkerungszahl der Hansestadt über Nacht von 1,79 Millionen auf 1,71 Millionen korrigiert. Bis heute hat sich die geschrumpfte Metropole damit nicht abgefunden und geht gerichtlich gegen den Zensus vor. Am kommenden Dienstag, 24. Oktober, befasst sich das Bundesverfassungsgericht in mündlicher Verhandlung mit Normenkontrollklagen Hamburgs und Berlins. Die beiden größten deutschen Städte halten das Gesetz zum Zensusverfahren in wesentlichen Teilen für grundgesetzwidrig.

Schleswig-Holstein 75 Ferientage: So viel gibt es für Schüler in allen Bundesländern einheitlich. Diese Tage müssen möglichst sinnvoll auf das Schuljahr verteilt werden. Im besten Fall sind die Abschnitte aus Unterrichtszeiten und Ferienzeiten gleich lang. So sollen zwischen Pfingsten und den Sommerferien im besten Falle sechs Wochen liegen, damit Zeit für Klausuren und Prüfungen vorhanden ist. Das wird in Schleswig-Holstein im Schuljahr 2018/2019 zum Problem und sorgt für die XXL-Ferienzeiten. Der Grund: Gleich mehrere Feiertage fallen im kommenden Jahr auf Werktage. Die gesetzlichen Feiertage aber dürfen nicht verrechnet werden und kommen – sozusagen also Bonus – auf die 75 Tage obendrauf. Im Bildungsministerium war die Ferienplanung daher in diesem Jahr eine Herausforderung.