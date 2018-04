Region Pinneberg in Kürze : +++ Zugausfälle auch im Mai im Kreis Pinneberg +++ Elmshorns Müllproblem +++ Mehr Wohnraum für Waldenau +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

26. April 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Zugausfälle im Regionalverkehr gehen im Mai in die nächste Runde: Wegen der fortgesetzten Bauarbeiten der Deutschen Bahn ändert sich an einigen Tagen der Nordbahn-Fahrplan auf den Linien RB 61 (Itzehoe/Hamburg-Hauptbahnhof) und RB 71 (Itzehoe/Hamburg-Altona). Am 2. und 3. Mai fahren jeweils von 22 bis 4.15 Uhr keine Züge zwischen Elmshorn und Hamburg. Am 9. Mai fahren von Betriebsbeginn bis 16 Uhr keine Züge zwischen Pinneberg und Hauptbahnhof (RB 61). Vom 17. bis 30. Mai fallen noch einmal vereinzelt Zugfahrten zwischen Pinneberg und Hamburg aus. Die Nordbahn richtet jeweils Ersatzverkehr mit Bussen ein. Fahrgäste zwischen Pinneberg und Hamburg können auf die S-Bahn ausweichen.

Elmshorn Das nervt viele Bürger: Elmshorn bekommt sein Müllproblem nicht in den Griff. Viele Containerstandorte im Stadtgebiet gleichen weiter wilden Müllkippen. Dabei hatte die Stadt mit einem neuen Konzept versucht genau das zu verhindern. Standorte wurden verlagert, erweitert und teilweise eingezäunt. Das alles scheint nicht zu fruchten. Im Adenauerdamm, in der Beethovenstraße, im Flamweg und in der Heinrich-Hertz-Straße stapeln sich Flaschen, Kartons, Gartenabfälle und Stofffetzen.

Pinneberg Der Wohnraum im Pinneberger Ortsteil Waldenau ist knapp – jetzt soll sich etwas tun. Im Ausschuss für Stadtentwicklung wurde die Verwaltung mit der Prüfung von Gebieten nördlich des Waldenauer Weges beauftragt – trotz negativer Rückmeldung von der Landesplanungsbehörde. Ein Entwicklungskonzept soll jetzt erstellt werden. Streit entbrannte über einen Eingriff in den Grüngürtel zwischen Pinneberg und Waldenau.

Ellerau Drei Parteien möchten nach der Kommunalwahl in die neu zu bildende Ellerauer Gemeindevertretung einziehen. Darunter ist mit dem Bürgerverein Ellerau (BVE) auch eine der ältesten Wählergemeinschaften in Schleswig-Holstein. Seit 50 Jahren mischt sie in der Politik der Gemeinde mit und wurde 2013 stärkste Fraktion. Alle drei Parteien sind bereit, zukünftig auch den Bürgermeister zu stellen.

Uetersen „Sternennacht“, so nennen die Mitglieder der Schülerfirma „Meyn Event“ vom Ludwig-Meyn-Gymnasium ihren Ball, zu dem einmal im Jahr in die Schulmensa an der Bleekerstraße eingeladen wird. Auch die jüngste Ballnacht wurde von vielen Schülern begleitet. DJ Hendrik Löw sorgte für die entsprechende Musikauswahl, Acht- bis Zwölftklässler vergnügten sich zu den Rhythmen auf der Tanzfläche. Etwa 200 Gäste waren vor Ort.

Schenefeld Über die Beschlüsse haben die Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstagabend im Schenefelder Rathaus nicht lange diskutiert. Im Fokus stand die Internetversorgung. Der Abschluss des Vertrages zur Finanzierung der Kindertagsstätte Lindenallee mit dem Arbeiter-Samariter-Bund erfolgte indes einstimmig. Zudem einigte man sich, dass die Protokollierung für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt ausführlicher ausfallen soll – sobald der Fachbereich personell aufgestockt werden kann.

Hamburg Es ist wieder passiert: Ein Lastwagen kippt auf der A7 um und sorgt für ein Verkehrschaos. Ein mit Mehl beladener Lkw gerät in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg an der Anschlussstelle Volkspark ins Schlingern, verschiebt die Fahrbahntrennung aus Beton und kippt dann auf die Seite. Es bilden sich lange Staus. Unfälle mit Sattelzügen auf der A7 im Norden sind in diesem Jahr kein Einzelfall. Eine Chronologie können Sie hier lesen.

Schleswig-Holstein Die Erntezeit wird kurz und knapp, daher ist Spargel zu Beginn der diesjährigen Saison deutlich teurer als vor einem Jahr. Der Preis lag nach Erhebungen der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in den vergangenen Tagen bei 9,97 Euro pro Kilo deutschen Spargels, sagte ein Sprecher. Damit müssen Verbraucher derzeit rund 40 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr. Zur gleichen Zeit kostete das Gemüse damals laut AMI im Schnitt 7,11 Euro pro Kilo.