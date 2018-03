Region Pinneberg in Kürze : +++ Zugausfälle ab Freitag im Kreis Pinneberg +++ Kindergarten-Neubau in Ellerhoop +++ Wedels Straßen werden sicherer ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

22. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn/Pinneberg Bahnreisende in Schleswig-Holstein müssen sich ab Freitag für sechs Wochen auf Zugausfälle und Behinderungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Die Bauarbeiten finden, wie ein Bahnsprecher sagte, bis zum 8. Mai zwischen Pinneberg und Neumünster statt. Zwischen Hamburg und Elmshorn werde es „richtig eng“. Insgesamt falle etwa die Hälfte der Züge aus. Ein Bahnsprecher riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt genau zu informieren. Wie die Deutsche Bahn warnte auch die Nordbahn vor sehr vollen Zügen und längeren Wartezeiten.

Ellerhoop Der Kindergarten-Neubau in Ellerhoop kann errichtet werden: Vor Kurzem habe die Gemeinde die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn erhalten, berichtete Bürgermeisterin Wiebke Uhl. Wenn das Wetter mitspiele, könne der erste Spatenstich nach Ostern erfolgen. Abgeschlossen werden soll das Bauprojekt voraussichtlich im Dezember.

Wedel Einstimmig hat der Wedeler Bauausschuss einem CDU-Antrag zur Anpassung der Ampeln im Bereich Altstadtmarkt zugestimmt. Der Schulelternbeirat der Altstadtschule hatte Alarm geschlagen, unter anderem weil Grünphasen zu kurz sind. Mehrheitlich stimmte der Ausschuss zudem für einen SPD-Antrag zur Erarbeitung von Verkehrsschutz-Standards vor Kitas.

Uetersen Nicht ohne Stolz trägt Uetersen den Titel „Rosenstadt“. In Würdigung um die Pflege der Königin der Blumen hat die Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde Uetersen diesen Titel vor mehr als 25 Jahren verliehen. Die Liebe zur Rose eint auch die Mitglieder der Uetersener Rosenfreunde. Mitglied Gerd Testorf erklärte jetzt, wie man Rosen richtig pflegt.

Ellerau Mit einem 14-köpfigen Team tritt die Ellerauer SPD bei der Kommunalwahl am 6. Mai an. An der Spitze steht Lars Schmidt-von Koss. Der 39-Jährige tritt damit gleichzeitig für das Bürgermeisteramt an. Ziel der SPD Ellerau ist es unter anderem die Integration im Ort zu fördern. Auch der Ausbau des vorhandenen Fernwärmenetzes steht an.

Hamburg Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben am Mittwoch nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehrere Hundert Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. An dem eintägigen Warnstreik beteiligten sich zum Auftakt unter anderem Mitarbeiter der Elbkinder-Kitas, der Stadtreinigung und des Zolls. Vor dem Hamburger Gewerkschaftshaus sollte es eine zentrale Kundgebung geben.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein ist erstmals die Geflügelpest des Typs H5N6 nachgewiesen worden. Das teilte die Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Festgestellt wurde das Virus bei einer Geflügelhaltung auf der Hallig Süderoog im Kreis Nordfriesland, bestehend aus 57 Tieren mit Hühnern, Puten, Enten und Gänsen.