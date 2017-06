Zoff um verschwundene Bauakten

vergrößern 1 von 3 Foto: schmidt 1 von 3

Der Eklat um die Flüchtlingsunterkunft an der Müßentwiete in Pinneberg geht weiter. Zwar hat die Verwaltung jetzt bekannt gegeben, dass in das Gebäude bis Ende des Monats 34 Geflüchtete einziehen sollen (unsere Zeitung berichtete), aber diese Nachricht kommt für die Politik viel zu spät. Von Freude keine Spur.

„Ich möchte mit diesem erneuten Gesäusel auf das nun scheinbar tatsächlich fertiggestellte Flüchtlingsgebäude nichts zu tun haben. Mir als Kommunalpolitiker ist das alles nur noch peinlich und ich kann nicht erkennen, für was dieser erneute Lobgesang der Verwaltung gut und berechtigt sein soll“, sagte gestern SPD-Ratsherr Herbert Hoffmann (Foto).

Der sonst so beherrschte Sozialdemokrat ist auf Zinne: Fakt sei, dass die Pinneberger Kommunalpolitiker bereits Anfang 2016 einmütig für dieses Objekt gestimmt haben. Mit dem Ziel und der Hoffnung einer schnellen Umsetzung, um Hotelkosten zu sparen und um die damals hohe Zahl an Flüchtlingen vernünftig unterbringen zu können. Man sei davon ausgegangen, dass die Verwaltung auch in der Lage sei, dieses Objekt zielgerecht umsetzen zu können. „Was danach kam, war jedoch nur noch eine Kette voller Peinlichkeiten“, so Hoffmann.

Der Pinneberger Sozialdemokrat erinnert sich: „Im September 2016 wurde die Flüchtlingsunterkunft mit viel Brimborium eingeweiht und die Politik musste davon ausgehen, dass nach der Einweihungsparty die Flüchtlinge das Haus übernehmen können. Was aber tatsächlich kam, war nur noch Murks, gespickt mit immer neuen Ausreden und scheinbar extremem Baupfusch, den die Verwaltung immer auf die Baufirma geschoben hat“, führt Hoffmann aus. Eine Mitschuld am Debakel habe es scheinbar nicht gegeben.

Hintergrund: Fast ein Jahr lang stand das über eine Million Euro teure Flüchtlingsheim leer. Immer wieder wurden Mängel festgestellt. Das Fehlen eines Brandmelders, der im Notfall die Mitteilung direkt an die Pinneberger Feuerwehr sendet, und eines Blitzableiters wurden bemängelt. Der Einbau zog sich hin. Mit der Folge: Der Abschlussbericht des Brandschutzprüfingenieurs ließ auf sich warten. Die Politik forderte zuletzt Antworten darauf, ob wirklich technische Probleme als Erklärung für die Verzögerung herangezogen werden können und der Stadt womöglich ein finanzieller Schaden entstanden sei.

Flüchtlingskoordinatorin Katharina Kegel versprach eine lückenlose Aufklärung, doch im Sozialausschuss wurde den Politikern mitgeteilt, dass Bauakten verschwunden seien. Laut Informationen unserer Zeitung schiebt man in der Verwaltung den Schwarzen Peter dem Kommunalen Service Betrieb (KSP) zu, der beim Flüchtlingsheim geschludert haben soll.

„Wir dürfen gespannt sein, was da noch so alles ans Tageslicht kommt“, sagt Hoffmann. Er bedauert, dass bei diesem Projekt und dem langen Leerstand „eben mal so mindestens 100 000 Euro“ verbrannt worden seien. Geld, das an anderer Stelle dringend gebraucht werde, aber leider nicht vorhanden sei. Für den Bereich Kultur und Sport wäre diese Summe ein wahrer Segen gewesen. Hoffmann: „Für ein Vorwärtskommen in der Ernst-Paasch-Halle wurden schon fast verzweifelt 6000 Euro gesucht. Ob die zwischendurch gefunden wurden, bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre es.“





von René Erdbrügger

erstellt am 09.Jun.2017 | 13:23 Uhr