Region Pinneberg in Kürze : +++ Zoff um Schulbetreuung in Elmshorn+++ Randale am Museum Langes Tannen +++ Heidgraben: Weiteres Wohnhaus wird geprüft +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. Februar 2019, 06:00 Uhr

Elmshorn Es geht um die Zukunft der Kinder. Am kommenden Dienstag entscheiden die Politiker im Schulausschuss über die Neuvergabe der Betreuungs- und Ganztagsangebote an den sechs Elmshorner Grundschulen. Die Stadt muss neu ausschreiben, das verlangt das Vergaberecht zwingend. Strittig ist allerdings, wie viele Anbieter es künftig geben soll. Die Verwaltung will einen Träger, die Politik ist sich nicht einig – und die Eltern der Hafenschule wollen den Schulverein als Träger in ihrer Schule behalten.

Uetersen Völlig sinnlose Tat: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf dem Museumsgelände von Langes Tannen randaliert und dabei unter anderem mehrere Fensterscheiben vom Café Langes Mühle und vom benachbarten Kinderhaus eingeworfen. Café-Pächterin Manuela Brocks zeigte sich entsetzt über eine solche Tat. Doch nicht nur diese beiden Gebäude hatten die Täter im Blick. An der Museumsscheune versuchten sie, zu zündeln.

Heidgraben Politik lässt weiteres Wohnhaus prüfenAm MarktTreff in Heidgraben soll nach dem Willen der Politik ein zweites Mehrfamilienhaus mit seniorengerechtem Wohnraum entstehen. Einen entsprechenden Prüfauftrag hat der Bauausschuss jüngst mit Mehrheit verabschiedet. In dem Bereich wird bereits ein ähnliches Gebäude entstehen, Planungen für ein zweites wurden bislang zurückgestellt. Auf Antrag der Grünen ändert sich das nun. Träger soll eine Genossenschaft sein.

Pinneberg In seiner Sitzung hat der Seniorenbeirat Pinneberg einen besonderen Gast begrüßt: Thomas Hagenow ist Sicherheitsberater für Senioren, ausgebildet von der Landespolizei Schleswig-Holstein. Er referierte über die neuesten Tricks von Betrügern und zeigte, wie schnell und gerissen diese auch Menschen, die es eigentlich besser wissen, das Geld aus der Tasche ziehen. Der Seniorenberiat kündigte an, noch mehr für Prävention tun zu wollen.

Hasloh Das Bangen hat nun doch ein Ende: Der Zuschuss für die Sanierung der Peter-Lunding-Schule in Hasloh ist wider Erwarten gesichert. Auf Anfrage von Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) an das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wurde der Gemeinde zugesichert, dass auch bei Überschreitung der 5-Millionen-Euro-Grenze der Zuschuss in Höhe von etwa 750.000 Euro für die Maßnahmen erhalten bleibt.

Wedel Der Ortsverband Wedel des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) lädt in Kooperation mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Magdalena Drexel für 8. März zu einer Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen der Wedeler Ratsfraktionen ein. Anlass ist der internationale Frauentag. Das Motto der Veranstaltung lautet „100 Jahre Frauenwahlrecht. Was müssen wir heute erkämpfen?“ Dazu soll es auch eine Diskussion im Plenum geben.

Hamburg In rot, in gelb oder in blau, mit Glitzer oder einfach nur matt – Nagellack gibt es in allen Variationen. Und Carolin Gorra aus Hamburg hat sie wohl alle. Die Hamburgerin hat die größte Nagellacksammlung der Welt. Das sh:z-Videoteam hat sie besucht. Zum Video geht es hier.

Schlewsig-Holstein Seit einer Woche verlangt das Designer-Outlet-Center (DOC) in Neumünster drei Euro Parkgebühren von seinen Besuchern, die länger als 90 Minuten in der Einkaufsstadt bleiben, und das auf allen über 3000 Kundenparkplätzen. Auch am Mittwoch wieder liefen Kontrolleure über die Parkflächen und verwarnten säumige Zahler. Nur die Behindertenparkplätze sind weiter kostenlos. Warum das gemacht wird, lässt der Betreiber McArthur Glen auf Nachfrage ebenso offen wie die Frage, was mit dem eingenommenen Geld passiert.