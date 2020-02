Rechtsstreit : Zoff um Einkaufscenter Peiner Hag: Darum geht das Ringen um Prisdorf weiter

Eine Lösung für den Streit mit Pinneberg um das Gewerbegebiet ist nicht in Sicht: Das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht vertagt den Termin.

von Tanja Dirbach

19. Februar 2020, 18:00 Uhr

Prisdorf/Pinneberg | Eigentlich war das Ende des jahrelangen Streits zwischen Prisdorf und Pinneberg absehbar: Am Dienstag, 25. Februar, sollten sich die Kontrahenten vor Gericht treffen. Doch daraus wird nichts. Wie Oliver Carstens, Sprecher des Kreises Pinneberg, mitteilt, hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht den Fall vertagt – auf den 4. Juni. Auf Nachfrage in Schleswig teilt eine Sprecherin mit, dass die Vertagung „Wunsch seitens des Gerichts“ war. Es habe keine Anträge der Beteiligten gegeben, die die Verzögerung versucht haben.

Kreis will Rechtssicherheit:

Wir haben natürlich ein starkes Interesse daran in dieser Angelegenheit endlich Rechtssicherheit zu erlangen, aber das Gericht wird seine guten Gründe für die Terminverschiebung haben. Oliver Carstens

Das Ringen um die Zukunft des Gewerbegebiets geht also weiter. Zum Hintergrund: Während Prisdorf sein Einzelhandelszentrum erhalten will, befürchtet Pinneberg Nachteile für die eigene Innenstadt, indem zu viel Kaufkraft ins Umland abwandert. Deswegen zog die Kreisstadt vor Gericht, um weitere Ansiedlungen zu verhindern.

DM hat geschlossen

Das hat wie berichtet zu einem jahrelangen Stillstand und Unsicherheit für die Kaufleute in der kleinen Nachbarkommune geführt. Zuletzt schloss die Filiale der Drogeriekette DM seine Türen. Offiziell lag dies zwar nach Unternehmensangaben nicht an dem betreffenden Rechtsstreit, aber beruhigend dürfte sich diese unsichere Situation für die Gewerbetreibenden sicher nicht auswirken. Zuletzt hatte es zwar Gespräche zwischen den Kommunen gegeben, eine Einigung steht aber aus. Unter anderem, weil die Urteile in Schleswig abgewartet werden sollen, halten derzeit alle Beteiligten die Füße still.

Keine Verhandlung um Thomas Philips

Das Verfahren um die Zukunft des Sonderpostenmarktes Thomas Philips war von vornherein aus dem im Februar anberaumten Termin herausgenommen worden. „Ein Termin in dieser Sache ist nicht absehbar“, hieß es im Januar von Gerichtssprecher Harald Alberts. Nun werden aber auch die anderen Verfahren zwischen dem Kreis Pinneberg als Genehmigungsbehörde für bauliche Anträge und der Stadt Pinneberg erst später verhandelt. Auf der Tagesordnung stehen dann mehrere Verfahren, die schon länger zurückliegen: Dabei geht es um die geänderte Nutzung und den Umbau von Gewerbe- zu Einzelhandelsflächen sowie Erweiterungen. Unter anderem will der Aldi-Markt erweitern. Auf der ehemaligen Futterhaus-Fläche wird eine Nutzungsveränderung angestrebt. Dort will sich ein Tierfutterfachmarkt mit einem anderen Sortiment ansiedeln. Deshalb ist die Nutzungsänderung notwendig. Auch die Zukunft der leeren Medimax-Fläche wird im Fokus stehen. 2014 war der Elektromarkt ausgezogen.

Bürgermeister will kämpfen

Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) bedauert die Verzögerung. „Wir drehen eine Schleife nach der anderen und warten weiter auf eine Entscheidung“, sagte er gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings sei ohnehin unklar, ob es zu einer finalen Lösung durch den Gerichtstermin kommt. „Vor Gericht weiß man nie, was passiert“, sagte er. Klar ist: Schwarz will für das Gewerbegebiet kämpfen. Denn die vielen Kunden, die dort täglich einkaufen, verdeutlichten den anhaltenden Bedarf.

Wir haben eine gute Resonanz. Das rede ich mir nicht ein, sondern sehe ich selbst. Und es gibt eine klare, positive Entwicklung. Rolf Schwarz

Einen Abgesang auf das Center will Schwarz deshalb absolut nicht anstimmen. Prisdorfs Bürgermeister sucht erneut den Diaolog mit seiner Pinneberger Amtskollegin Urte Steinberg (parteilos). Allerdings seien an der Entscheidung „weitere Personen beteiligt“, gibt Schwarz zu bedenken. „Die Frage ist: Wie lange wollen wir dieses Spiel noch spielen?“, sagt er. Auch wenn im Juni ein Urteil gefällt wird, sei unklar, ob „wir dadurch am Ende schlauer sind“, führt der Prisdorfer aus. Bürgermeisterin Steinberg teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Vor Ablauf der richterlichen Entscheidung möchte ich mich hierzu inhaltlich nicht weiter äußern. Es ist bereits ein Termin nach dem Gerichtstermin vereinbart, an dem Herr Schwarz und ich die weitere Vorgehensweise besprechen wollen.“