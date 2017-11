Promis, Wetter, Politik und Sport : Zisch-Projekt an der Peter-Lunding-Schule in Hasloh

vergrößern 1 von 2 Foto: Ute Springer 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 23.Nov.2017

Hasloh | Zwei Wochen lang durchstöberten die Schüler der Klasse 4 a an der Hasloher Peter-Lunding-Schule das Quickborner Tageblatt. Aber nicht nur einfach so: Der Auftrag lautete: „Sucht euch ein Thema aus, zu dem ihr passende Berichte sammelt und daraus ein Plakat erstellt.“ Die entstandenen Werke, die überwiegend in Zweier-Teams hergestellt wurden, präsentierten die Schüler dann ihren Klassenkameraden.

„Wir wollten etwas über Prominente erfahren“, starte das erste Duo. Shakira, Boris Becker, Kelly Clarkson, Helene Fischer – viele bunte Köpfe waren auf dem Poster zu finden. „Wir haben jeden Tag etwas gefunden, meistens etwas weiter hinten auf den Seiten“, berichteten die Schülerinnen. Das nächste Team hatte mit detektivischem Spürsinn Kriminalfälle gesucht. Und gefunden: Ein mutmaßlicher Anschlag in Bremen, der Geiselnehmer von Pfaffenhofen und eine Attacke im Hamburger Hauptbahnhof zierten das Plakat. „Wir haben so viel gefunden, dass nach zwei Tagen fast kein Platz mehr war“, staunten die Jungen. Auch sie wurden zumeist im hinteren Teil der Ausgaben fündig. „Es gibt leider sehr viele böse Menschen“, so lautete ihr Fazit.

Ein Team, das sich mit dem Sport beschäftigte, stellte schnell fest, dass am Montag die meisten Berichte zu finden waren. „Das liegt an den Punktspielen am Wochenende“, wussten die Schüler. Die Korbjäger aus Wedel, die Krise in Dortmund, der HSV und Holstein-Kiel waren Themen, die sie ausgewählt hatten. „Es gibt sehr viele Sportarten, und wir können dieses Thema sehr empfehlen“, fassten die Schüler zusammen.

„Wir haben Nachrichten über Kinder gesucht“, erklärten zwei weitere Mädchen. Das sei gar nicht so einfach gewesen, denn sie mussten tatsächlich die ganze Zeitung durchstöbern – mal wurden sie auf dem Titel, dann im Mittelteil und mal auf der Rückseite fündig. „Wir haben dabei auch erfahren, dass es leider viele Kinder auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht wie uns“, so ihre Erkenntnis. Einen bunten Mix aus Party-Tipps, Veranstaltungen Berichten über Künstler und besondere Orte fand das Team, das die Hansestadt Hamburg unter die Lupe nahm. Suchen mussten sie nicht: „Es ist immer eine Doppelseite in der Mitte“, stellten sie fest. Zwar sei nicht alles interessant für sie gewesen, sie würden ihre Wahl aber nicht bereuen. „Es war spannend mehr über Hamburg zu erfahren – da ist ganz schön viel los“, lautete ihre Zusammenfassung.

Bis auf die Berichte über größere Überschwemmungen und Stürme fand die „Wetter-Fee“ lediglich „Stoff“ auf der Rückseite. „Dort ist jeden Tag eine Karte mit der Lage und der Vorhersage“, berichtete das Mädchen. Die Texte ähnelten sich allerdings sehr und seien nicht so spannend zu lesen gewesen.

Das Politik-Team hatte eher die Qual der Wahl: „Jeden Tag auf der Vorderseite und meist auf Seite 17“ seien sie fündig geworden: der Klimagipfel in Bonn, Neues vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump und die Koalitionsverhandlungen. „Es ist wichtig, dass wir eine Regierung haben, aber im Moment ist das nicht der Fall“, fand das Duo heraus. Weitere Teams hatte sich intensiv und erfolgreich mit Tieren, Rätseln und Witzen sowie Fußball beschäftigt. „Das habt ihr alle ganz toll gemacht“, so das Lob der Lehrerin.