Show : Zirkus Frank kommt nach Pinneberg

Ab Donnerstag, 18. Oktober, zeigen die Darsteller vom Zirkus Frank ihr neues Programm „Zauberwald und ein schwarzes Einhorn“ auf dem Marktplatz in Pinneberg.

von Kowalewski

16. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Pinneberg | Feuerschlucker, Artisten, Ponys und der Duft von Sägespäne – diese Mischung gibt es ab Donnerstag, 18. Oktober, auf dem Marktplatz in Pinneberg zu erleben: Zirkus Frank gastiert anderthalb Wochen bis zum 28. Oktober auf dem Platz an der Elmshorner Straße. Das Familienunternehmen in neunter Generation reist mit 25 Akteuren und 30 Tieren an. Die Premiere beginnt um 17 Uhr und die Zirkusfamilie verspricht freien Eintritt in der Preiskategorie 2, solange der Platz reicht.

Das Programm des Zirkus ist neu. Unter dem Motto „Zauberwald und sein schwarzes Einhorn“ zeigen die Darsteller Feuerfontänen, Jonglage in höchstem Tempo und Akrobatik in sieben Metern Höhe am Trapez und auf dem neun Milimeter dünnen Seil. Für die Lacher sorgen die Clowns. Begleitet wird die Show von Lichteffekten und einer Band. Hinzu kommen Tiershows mit Pferden, Tiger und Ziegen. Diese können in der Pause auch in ihrem Zirkusstall besucht werden. Gehalten werden sie nach eigenen Angaben in 50-Meter-Boxen mit großem Auslaufgehege.

Die Vorstellungen laufen mittwochs bis sonnabends jeweils ab 16.30 Uhr, am Sonntag ab 11 und 14 Uhr. Montags und dienstags ist Ruhetag. Karten werden täglich von 11 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse verkauft, können aber auch telefonisch unter (0152) 09271141 reserviert werden. Mittwochs und freitags ist Familientag: Erwachsene zahlen den Kinderpreis. Zudem haben alle Väter sonntags freien Eintritt.

Preise

Loge: Erwachsene 22 Euro, Kinder 18 Euro

Sperrsitz: Erwachsene 19 Euro, Kinder 15 Euro

Platz 1: Erwachsene 16 Euro, Kinder 12 Euro

Platz 2: Erwachsene 13 Euro, Kinder 11 Euro