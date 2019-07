Ziel: Sicheres Fahrgeschäft

Halstenbek: Klasse 8 b am Wolfgang-Borchert-Gymnasium besucht Hansa-Park und testet Achterbahn auf Herz und Nieren

von Dietmar Vogel

08. Juli 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | Der Hansa-Park ist mit jährlich 1,4 Mio. Besuchern einer der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland, vielleicht durch seine Achterbahnen? Doch wie funktionieren die und was macht sie zu etwas ganz Besonderem? – Wir haben das getestet.

„Spaß, Nervenkitzel und ein Abenteuer für die ganze Familie!“ Das ist das Motto von einem der fünf größten Freizeitparks in Deutschland. Und eine Attraktion steht sinnbildlich dafür. ,,Der Schwur des Kärnan“ ist seit der Eröffnung im Jahr 2015 das Aushängeschild des Parks, und das zurecht. Die Stahlachterbahn ist mit einer maximalen Geschwindigkeit von 127 Kilometer pro Stunde nichts für schwache Nerven und außerdem die vierthöchste Achterbahn Europas. Sie gehört zur Konstruktions-Familie, der „Infinity Coaster“ und ihre Einzigartigkeit wird durch den weltweit einzigen vertikalen „Lifthill“ inklusive eines Rückwärtsfreifalls hervorgehoben. Der Lifthill ist ein so genannter Aufzugshügel und kann mit Kettenzug, Reibradantrieb, Seilzug oder als Trommellift betrieben werden. Bei den meisten Achterbahnen ist der Lifthill die Auffahrt zur ersten Abfahrt, doch bei dem ,,Schwur des Kärnan“ kommt man auf dem Lifthill zum Stehen und es folgt erst ein jäher Freifall in die Tiefe, der von einer Wirbelstrombremse, auch Magnetbremse genannt, gestoppt wird. Übrigens eine Bremse, die auch ohne Strom funktioniert, denn sicher muss alles sein.



Enge Kurven ohne Überhöhung





So kommt auch das Blocksystem zum Einsatz, welches besonders bei der Achterbahn ,,Crazy Mine“ ausgeprägt ist. Dabei handelt es sich um eine Achterbahn mit relativ engen Kurven ohne Überhöhung und Übergangsbogen, welche einem das Gefühl vermitteln soll, dass man über die Kurven hinausfährt.

Bei dieser klassischen Bahn wird die Strecke in verschiedene Überwachungs-Blöcke eingeteilt und in jedem Block darf jeweils nur ein Wagen fahren. Das System kontrolliert sich durch Näherungsschalter bei Ein- und Ausfahrt der Wagen praktisch selber und hält bei Nichterfassung sofort an (es darf sich jeweils nur ein Wagen im Block befinden).

Das wahre Highlight für jeden Achterbahn-Techniker, ist eine ganz andere Konstruktion. Der Launch Coaster ,,Fluch von Novgorod“ zieht in den Bann mit seiner einmaligen Kombination von unterschiedlichen Antriebsarten. Die Fahrgäste werden mit einem Katapultstart im Dunkeln, in 1,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometern Beschleunigung, auf die Reise geschickt. Die einzigartigen Linearsynchronmotoren mit eigenem Stromgenerator sorgen für die schnelle Beschleunigung, wodurch ein besonderer Nervenkitzel erzeugt wird, ähnlich einem Loopinggefühl.

Die Achterbahn ,,Nessie“ besitzt schließlich einen Looping, besser gesagt den ersten vertikalen Looping, den es jemals in Deutschland gab. Ein Looping in Form einer Klotoide, eine nicht reine Kreisform. Diese Art Looping wurde 1976 von dem Ingenieur Werner Stengel entwickelt. Durch die Klotoide sind sanftere Übergänge bei Ein-und Ausfahrt möglich und auch das Prinzip der Herzlinie, das Werner Stengel als erster einführte, war ein voller Erfolg. Durch die Verlegung des Drehpunkts aus der Schienenmitte weiter nach oben, in die ungefähre Herzgegend des Passagiers, werden Dank Werner Stengel gesundheitliche Schäden vermieden.