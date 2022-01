WoBo in Halstenbek : Zeitzeugin Marianne Wilke berichtet über die NS-Zeit als Jüdin

Die 92-Jährige verbrachte ihre Kindheit unter dem Nazi-Regime. Ihre Erfahrungen schilderte sie bei einem Besuch in Halstenbek am Wolfgang-Borchert-Gymnasium.

Avatar_shz von Sophie Laura Martin

19. Januar 2022, 16:25 Uhr

Die 92-Jährige verbrachte ihre Kindheit unter dem Nazi-Regime. Ihre Erfahrungen schilderte sie bei einem Besuch in Halstenbek am Wolfgang-Borchert-Gymnasium.

Still ist es in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in Halstenbek. Ungefähr 100 Schüler aus dem 12. Jahrgang sind gekommen, um Marianne Wilke zuzuhören. Sie sitzen ruhig auf ihren Plätzen und lauschen gespannt dem Bericht der 92-Jährigen. Wilke ist Zeitzeugin, sie erlebte als Jüdin den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Gräueltaten des NS-Regimes unter Adolf Hitler.

Marianne Wilke berichtet: „Wir kannten das Wort Juden nicht“

„Als ich etwa sechs Jahre alt gewesen bin, ging ich zusammen mit meinem Bruder auf die Straße vor unserer Wohnung, um zu spielen. Ein Junge kam uns entgegen und sagte: Ihr seid Juden. Dann drehte er sich um und ging. Wir kannten das Wort Juden nicht und waren verunsichert. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich direkt mit Diskriminierungen konfrontiert wurde“, beginnt Wilke ihre Erzählungen.

Wilke wuchs mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Hamburg auf. Sie war noch ein Kind, als die NSDAP 1933 die Macht ergriff, und erlebte hautnah mit, wie mehr und mehr die Rechte der jüdischen Bevölkerung eingeschränkt wurden. Sie selbst galt damals als Halbjüdin. Ihr Vater war Jude, ihre Mutter Christin.

Am Schlimmsten sei es jedoch, wenn sich deutsches mit jüdischem Blut mischt. Die Nazis nannten das „Rassenschande“. Und genau das war ja bei meinen Eltern der Fall. Marianne Wilke, Zeitzeugin

„Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, vor allem an den Biologieunterricht. Dort wurde uns gelehrt, dass es deutsches Blut gibt. Dieses gelte als edel und hochwertig, das jüdische Blut dagegen als unrein, als schlimm, wenn nicht sogar gefährlich. Am Schlimmsten sei es jedoch, wenn sich deutsches mit jüdischem Blut mischt. Die Nazis nannten das „Rassenschande“. Und genau das war ja bei meinen Eltern der Fall“, erinnert sich Wilke.

Lehrerin zeigt Zivilcourgage während des NS-Regimes

Und doch weiß Wilke aus ihrer Schulzeit auch Positives zu berichten. Zum Beispiel, dass ihre Lehrerin sie bei den Behörden nicht als Halbjüdin gemeldet hatte. Nach dem nationalsozialistischen Gesetz sollten keine jüdischen Kinder mehr unterrichtet werden. Wilke jedoch besuchte mit Hilfe dieser Lehrerin die Schule noch bis 1943. „Meine Lehrerin war sehr mutig und hat Zivilcourage gezeigt. Dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Überhaupt waren die meisten meiner Lehrer gegen Hitler“, äußert sich Wilke.

Wir gehörten zu einer Gruppe von Menschen, die man ungestraft schlagen und wegjagen durfte. Marianne Wilke, Zeitzeugin

Doch der Antisemitismus schritt immer weiter voran. Wilke berichtet von riesigen Plakaten auf denen geschrieben stand „Verkehrt nicht mit Juden“ oder „Kauft nicht bei Juden“ oder auch „In diesem Park sind Juden verboten“. „Als 1941 der Judenstern eingeführt wurde, nahm die Angst in der Bevölkerung immer mehr zu. Wer mit Juden verkehrte, bekam Probleme. Und wir gehörten zu einer Gruppe von Menschen, die man ungestraft schlagen und wegjagen durfte. Ich habe das alles zu der Zeit damals gar nicht so richtig begriffen.“

Erfahrungen lassen tiefes Misstrauen zurück

Auf Nachfrage der Schüle fährt Wilke fort: „Meine ganze Kindheit habe ich unter dem Naziregime verbracht. Diese Erfahrung, ausgegrenzt zu werden, war schrecklich. Natürlich prägt das. Ich war ein sehr zurückhaltendes und eher schüchternes Kind und habe mich oft gefragt, warum es so schlimm ist, Jüdin zu sein. Nach der Befreiung durch die Alliierten hatte ich ein tiefes Misstrauen gegenüber allen Erwachsenen. Ich wollte am liebsten nur mit Kindern zu tun haben.“

Nicht alle Deutschen waren Nazis, es gab durchaus auch welche, die Mitleid mit uns hatten, die die Machenschaften Hitlers hinterfragt haben. Marianne Wilke, Zeitzeugin

Eine weitere Schülerin fragt, ob es auch Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegeben habe. „Widerstand im Kleinen hat es schon gegeben. Nicht alle Deutschen waren Nazis, es gab durchaus auch welche, die Mitleid mit uns hatten, die die Machenschaften Hitlers hinterfragt haben. Wie beispielsweise meine Lehrerin, die es mir ermöglicht hat, weiterhin zur Schule zu gehen. Aber dieser aktive Widerstand wurde mit der Zeit immer weniger. Die Menschen hatten einfach Angst“, erklärt Wilke geduldig.

Engagement für die Erinnerungskultur

Wilke engagiert sich seit vielen Jahrzehnten für die Erinnerungskultur Deutschlands. Sie fordert unermüdlich Zivilcourage für die Menschen, die aufgrund von Religion, Hautfarbe oder Herkunft stigmatisiert werden. Eindringlich zitiert sie zum Ende den Refrain des Liedes „Deine Schuld“ von der Band „Die Ärzte“: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn die so bleibt.“

Wir dürfen so etwas nie wieder zulassen. Marianne Wilke, Zeitzeugin

„Wir dürfen so etwas nie wieder zulassen. Wir müssen eine Lehre aus der Nazizeit ziehen. Etwas Vergleichbares darf unter keinen Umständen noch einmal passieren“, appelliert Wilke.