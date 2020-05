Zeitzeuge Dieter Beig: „Wir waren froh, dass der Krieg vorbei war“

von Cornelia Sprenger

07. Mai 2020, 16:42 Uhr

Pinneberg | „Auf einmal hieß es: Die Engländer sind da!“ Dieter Beig (Foto) – ehemaliger Eigentümer des A. Beig-Verlags, in dem auch diese Zeitung erscheint – erinnert sich noch gut an das Bild, das sich am 4. Mai 1945 auf dem Pinneberger Fahltskamp bot. „Die Panzer der Engländer standen in einer langen Reihe hintereinander. In den Wochen danach haben sich dort lauter Pfützen gebildet.“

Die alliierten Soldaten seien von Haus zu Haus gegangen, hätten Uhren und Jagdgewehre eingesammelt. „Wir hatten auch noch ein Luftgewehr“, erinnert sich der heute 89-Jährige. „Nachdem die Soldaten weg waren, haben wir uns Sorgen gemacht, ob wir das nicht auch hätten abgeben müssen.“ Die Mutter habe deshalb den Stadtkommandanten in einer ehemaligen Fabrikantenvilla am Fahltskamp aufgesucht. „Dort sagte man uns, wir könnten das Ding behalten.“ Ansonsten hat Beig kaum Engländer im Stadtbild gesehen. Einprägsam war für den damals 14-Jährigen jedoch das Bild eines Soldaten im traditionellen Schottenrock. „Sowas hatte man in Pinneberg nie gesehen.“

Die Familie Beig wohnte damals in der Holstenstraße. Das Haus wurde – zusammen mit vielen anderen – von den Engländern beschlagnahmt. „Bei uns lebte etwa ein Jahr lang ein englischer Zivilbeamter.“ Um eine neue Bleibe mussten sich die Menschen selbst kümmern – was sehr mühsam war, da in der Stadt bereits viele Flüchtlinge aus dem Osten einquartiert waren. Die Familie Beig hatte Glück: Sie richtete sich in

den Kontorräumen des A. Beig-Verlags am Damm ein, behelfsmäßig abgetrennt mit Wänden aus Dachsparren und Pappe. „Das war sehr unbequem, aber wir waren einfach nur froh, dass der Krieg vorbei war“, sagt Beig.

Eine Zeitung drucken durfte der Verlag zu dieser Zeit ohnehin nicht. Am 30. April, dem Tag, an dem sich Adolf Hitler in Berlin das Leben nahm, erschien die vorerst letzte Ausgabe des Pinneberger Tageblatts. Schlagzeile: „Verteidigung Berlins mit letzter Kraft“. Die britischen Besatzer verboten nach der deutschen Kapitulation zunächst lokale Presseorgane. Es sollte noch vier Jahre dauern, bis Andreas Beig junior wieder die Genehmigung zur Herausgabe einer Tageszeitung erhielt. Es war ein langwieriger Prozess, auch, weil er nach der Machtübernahme der Nazis in die SA eingetreten war, um, wie Dieter Beig erklärt, während der NS-Herrschaft weiter als Verleger arbeiten zu können. Stattdessen druckte der A. Beig-Verlag in der Nachkriegszeit Soldatenzeitungen für die britische Armee.

„Unsere Hauptsorge war in der Zeit nach dem Kriegsende das Essen“, erinnert sich Beig an die entbehrungsreiche Zeit. Die Familie richtete sich auf einem Nebengrundstück einen eigenen Gemüsegarten ein, pflanzte Bohnen, Kartoffeln und Möhren.

An Luftangriffe auf Pinneberg erinnert sich Dieter Beig kaum. „Eine Luftmine kam am Lindenhof runter. Das muss so um das Jahr 1942 gewesen sein.“ Damals sei die Fensterwand auf der Terrasse des Elternhauses kaputt gegangen. „Die ist sogar noch auf Staatskosten repariert worden.“

Das bedeutet allerdings nicht, dass Dieter Beig während des Krieges keine große Zerstörung gesehen hätte. Der 14-Jährige besuchte die Elmshorner Bismarckschule, weil es in Pinneberg kein Gymnasium gab. „Dort habe ich die zerstörten Gebäude gesehen.“ Kurz vor Kriegsende hörte Beig in Pinneberg auf dem Weg zum Bahnhof, wie die Tiefflieger die Eisenbahn angriffen. „Da bin ich sofort wieder umgedreht. Und danach hat die Schule fast ein Jahr lang nicht mehr geöffnet.“