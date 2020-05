Zeitzeuge Christoph Uloth: „Elmshorn war völlig zerbombt“

von Cornelia Sprenger

07. Mai 2020, 16:42 Uhr

Elmshorn | Kapitulationen und Truppenbewegungen, politische Umwälzungen und Machtverteilungen – für ein Kind hat das alles wenig Bedeutung. Christoph Uloth (Foto) erinnert sich trotzdem noch gut an die Tage des Kriegsendes in Elmshorn.

„Ich war damals zehn Jahre alt. Elmshorn war völlig zerbombt durch die beiden großen Luftangriffe – und der letzte war gerade erst ein paar Tage her gewesen. Den hatten wir noch in den Knochen sitzen.“ Die Familie von Christoph Uloth lebte während des Krieges im Haus der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche in der Feldstraße 17, gleich um die Ecke von der Bismarckschule. Uloths Vater war Prediger in der Gemeinde. Nach dem Luftangriff auf Elmshorn am 27. April, sind Uloth und seine drei Geschwister jeden Abend vollständig angezogen ins Bett gegangen, erinnert sich der heute 85-Jährige – immer in der Angst, bei einem Fliegeralarm sofort das Haus verlassen und in einen Bunker flüchten zu müssen. „Als der Krieg dann vorbei war, sagte meine Mutter, wir könnten jetzt wieder unsere Schlafsachen anziehen. Wir müssten uns keine Sorgen mehr machen.“

Mit seinen Freunden sei er damals zur Schulstraße, der damaligen Adolf-Hitler-Straße, gelaufen, erinnert sich Uloth. „Dort sind die Engländer tagelang in langen Kolonnen mit ihren Panzern hindurch gefahren. Uns interessierten vor allem die kleinen Panzer, die haben immer geschaukelt, wenn sie anhielten, das fanden wir lustig.“

Angst hätten die Kinder damals nicht gehabt, sagt Uloth. „Wir hatten erst befürchtet, die Engländer würden uns ausräubern. Aber die fuhren nur durch. Und immer, wenn die Kolonne an den Bahnschranken halten musste, verteilten die Engländer an die Kinder Schokolade.“ Später allerdings hätten die Engländer die Villen auf der Straße Kaltenweide für sich eingefordert. „Die reichen Leute wurden einfach rausgeschmissen“, erinnert sich Uloth.

Die Aktion „Weiße Flagge“, die Selbstbefreiung durch die Elmshorner Arbeiterbewegung – an die großen politischen Ereignisse in Elmshorn zwischen dem 3. und dem 12. Mai 1945 erinnert sich Uloth nur anhand von Erzählungen. „Es gab Gerüchte, dass die Menschen weiße Flaggen aufgehängt hätten und ein SS-Mann versucht hätte, die Flagge vom Kirchturm herunterzuschießen.“ Allerdings habe sich in den Baracken der Firma Rostock, gegenüber dem Elternhaus an der Feldstraße, der sogenannte antifaschistische Ordnungsdienst einquartiert. „Mein Bruder sagte mir damals: Die Kommunisten regieren uns jetzt“, erinnert sich Uloth.

Zur Schule sei er zu dieser Zeit fast ein Jahr lang nicht mehr gegangen, sagt Uloth. „Die Bismarckschule und auch unser Haus waren ein Lazarett. Auch noch Anfang Mai kamen die Verletzten von Krankenschwestern begleitet vom Bahnhof zu Fuß herüber, viele erschienen mir damals halb tot zu sein.“ Unterricht habe keine Rolle gespielt. „Niemand dachte an Heimunterricht“, sagt Uloth. „Und als wir Anfang des Jahres 1946 wieder angefangen haben mit dem Unterricht, waren wir 72 Kinder in einer Klasse – wegen der vielen Flüchtlinge aus dem Osten.“