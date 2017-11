Zeitung + Mathe + Fußball = Spaß

vergrößern 1 von 2 Foto: Springer 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Wie hat denn der HSV am Wochenende eigentlich gespielt?“, fragt Lehrerin Silke Buch die Viertklässler der Tangstedter Grundschule zu Beginn der Unterrichtsstunde. Doch auf dem Stundenplan steht nicht etwa Sport, sondern Mathematik. Und zwar mit der Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga.

Die musste die Klasse am Tag zuvor erst einmal suchen – im Pinneberger Tageblatt, das während des Zisch-Projekts jedem Schüler zur Verfügung gestellt wird. „Die Tabelle wurde ausgeschnitten und ins Heft geklebt“, erklärt die Lehrerin. Anschließend lernten die Schüler, die Tabelle zu lesen.

„Dazu mussten wir als Erstes recherchieren, welche Spalte was bedeutet, denn im Tageblatt haben die Spalten keine Überschrift“, stellten die Schüler fest. Wo steht die Anzahl der Spiele, wo die der gewonnen, verlorenen oder unentschieden ausgegangenen Partien? Und wie ist das mit der Tordifferenz? „Das musste ich mir selbst erst aneignen – aber jetzt weiß ich es“, gibt Buch zu und lacht. Die Idee griff sie vor kurzem aus einer Fachzeitschrift auf. Dort war als Beispiel für „Mathematik im Alltag“ das Rechnen mit der Bundesliga-Tabelle beschrieben. „Ich habe das dann umgesetzt, auf die aktuelle Tabelle bezogen und daraus ein Arbeitsblatt mit Aufgaben erstellt“, berichtet die Lehrerin.



Punkte, Tore und Platzierungen





„Wann kann es vorkommen, dass nicht alle Mannschaften dieselbe Anzahl an Spielen in der Tabelle haben?“, fragt Buch. Klar, wenn Spiele ausgefallen sind oder am Sonnabend, wenn noch nicht alle Partien ausgetragen wurden. Die Jungen und Mädchen wissen Bescheid.

„Wie errechnen sich die Punkte, die am Ende der Zeile stehen?“, will Buch als nächstes am Beispiel des Spitzenreiters FC Bayern München wissen. „Acht Siege, macht acht mal drei Punkte plus zwei Unentschieden, macht zwei Mal einen Punkt - 26 ist die richtige Antwort“, kommt prompt die Lösung.

Dann wird es ein bisschen komplizierter: Auf Platz sechs, sieben und acht stehen drei Mannschaften mit gleicher Punktzahl. Bei den oberen beiden Rängen ist die Platzierung schnell geklärt: Beide haben gleich viele Tore geschossen, doch die Mannschaft auf dem unteren Platz hat mehr Tore kassiert.

„Moment mal, die Mannschaft auf Platz acht hat ja viel mehr Tore geschossen als die anderen beiden! Wie kann denn sein, dass sie weiter unten stehen? Müssen wir jetzt einen Beschwerdebrief ans Pinneberger Tageblatt schreiben?“, fragt Buch. Doch die Schüler lassen sich so leicht nicht aufs Glatteis führen: „Sie haben auch mehr Tore kassiert als die anderen – die Tordifferenz ist schlechter“, weiß ein Schüler.

In Zweierteams machen sich die Jungen und Mädchen dann an die Aufgaben des Arbeitsblatts: Welche Mannschaften haben mehr Spiele gewonnen als verloren? Welches Team hat die schlechteste Tordifferenz? Wer hat am häufigsten unentschieden gespielt? Und wieso steht der HSV mit sieben verlorenen Spielen in der Tabelle vor dem SC Freiburg, der doch nur fünf Spiele verloren hat? Eifrig machen sich die Kinder an die Arbeit und tauschen anschließend die Ergebnisse aus.

„Am nächsten Montag vergleichen wir dann die neue mit der alten Tabelle“, kündigt Buch an. Und freitags wird auch gerechnet: Wer müsste wie hoch gewinnen, um welchen Platz in der Tabelle zu erreichen? „So macht Mathe Spaß“, sind sich die Schüler einig.