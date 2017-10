Zeit, das Sparschwein zu schlachten

vergrößern 1 von 1 Foto: obs/dentaltrade GmbH & Co. KG/Irina Fischer 1 von 1

erstellt am 30.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Kennen Sie das noch? Das ganze Jahr füllt man sein Sparschwein, um dann in die Bank zu stiefeln und für das Ersparte kleine Geschenke zu erhalten? Die Rede ist vom Weltspartag. Den gibt es nun schon seit mehr als 90 Jahren. Damals rief sogar Reichskanzler Hans Luther die Menschen zu mehr Sparsamkeit auf. Für die meisten Menschen zu der Zeit nicht leicht, herrschte doch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg.

Mit Werbeaktionen, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richteten, hatten unter anderem die Sparkassen von Anfang an großen Erfolg: Die Menschen strömten in die Kreditinstitute und zahlten Geld ein oder eröffneten gar ein Konto.

Heute ist wieder Weltspartag. Und die Frage, die aufkommt: Wird überhaupt noch gespart? Haben Kinder überhaupt noch ein Sparschwein? „Auf jeden Fall. Der Weltspartag wird nach wie vor von Groß und Klein sehr gut angenommen“, weiß Imke Gernand, Pressesprecherin der Sparkasse Südholstein. 10 000 Kuscheltiere hat die Sparkasse an ihre jüngsten Kunden zu verschenken. „Die wollen und werden wir auch in diesem Jahr nicht behalten“, sagt Gernand. Nils Gehrmann, Pressesprecher der Volksbank Pinneberg-Elmshorn, kann das nur bestätigen: „Der Weltspartag lebt. Nach wie vor kommen Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, um bei uns ihr Sparschwein zu schlachten.“

Das Ziel damals wie heute: Sparsamkeit stärken. „Es ist nach wie vor eine Art Sparerziehung“, erklärt Gernand. Sie fügt an: „Die Kinder erkennen, dass man sein Taschengeld nicht sofort ausgeben muss, sondern dass sie fürs Sparen belohnt werden.“

Am Weltspartag gehe es aber nicht nur darum, dass Kinder ihr Geld ins Sparschwein stecken, statt im Süßigkeitenladen auszugeben. Auch Eltern und Erwachsenen sollen Spartugenden vermittelt werden. Wer sich große und kleine Wünsche erfüllen wolle, müsse sparen, so Gernand. Die Sparkasse Südholstein lockt beispielsweise mit Startguthaben für neu abgeschlossene Bausparverträge.

Aber macht es überhaupt noch Sinn, bei den aktuellen Niedrigzinsen zum Sparen zu motivieren? Gernand findet schon: „Gerade für die langfristige Planung ist das wichtig.“ Michael Herte von der Verbraucherzentrale in Kiel stimmt nur bedingt zu: „Ein Bausparvertrag ist dann sinnvoll, wenn ich wirklich vorhabe zu bauen. Was aus unserer Sicht nicht geht, ist wenn Banken den Menschen Bausparverträge als bessere Sparbücher verkaufen wollen.“ Bausparverträge nur als Geldanlage abzuschließen isei aus seiner Sicht schwierig, so Herte.

Verbraucherschützer kritisieren schon seit einigen Jahren den Weltspartag. Dieser sei bloß ein Köder der Banken, um neue Kunden zu gewinnen. „Es ist wichtig, dass sich vor allem junge Menschen früh mit dem Thema Finanzen beschäftigen“, sagt Herte. Er fügt an: „Dafür müssen Kinder aber nicht unbedingt zum Weltspartag gehen. Das ist aus unserer Sicht eher der Versuch der Banken, junge Kunden früh an sich und ihre Marke zu binden.“ Für Herte muss aber etwas viel Wichtigeres geklärt werden: „Den Menschen muss klar sein, was Sparen überhaupt heißt.“ Herte kann von jugendlichen Besuchern in der Verbraucherzentrale berichten, für die Sparen der Kauf von drei Paar Schuhen zum Preis von zwei ist. „Sparen im Sinne von Rücklagen macht immer Sinn. Ansonsten bedeutet Sparen aber nichts anderes als Konsumverzicht“, erklärt Herte.

Auch wenn die Jüngsten in Zukunft über Dinge wie Bausparverträge nachdenken müssen. Heute zähle nur eins: Das Sparschwein schlachten und dafür belohnt werden.