Zehn Prozent mehr Pflegebedürftige in der Region

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen ist im Kreis Pinneberg um zehn Prozent gestiegen, wenn man die Zahlen aus dem Jahr 2015 mit denen des Jahres 2013 vergleicht. Dies teilte die Krankenkasse IKK Classic am Freitag mit, als sie die aktuellsten ihr bekannten Zahlen des Statistikamts Nord präsentierte. 2015 sind demnach 9250 Menschen im Kreis Pinneberg pflegebedürftig gewesen, während es 2013 noch 8404 waren – darunter versteht die IKK Classic diejenigen Menschen, die Leistungen von der Pflegeversicherung bezogen haben.

Ein Großteil der pflegebedürftigen Kreisbewohner, nämlich 64,3 Prozent, wird in den eigenen vier Wänden gepflegt: 3773 Menschen wurden dabei von Privatpersonen betreut, 2182 Menschen engagierten einen professionellen Pflegedienst. Diese Zahlen unterscheiden sich laut IKK Classic nur gering von denen im Vergleichsjahr. Anders hingegen sehe es bei denjenigen aus, die es vorziehen würden, in einem Heim gepflegt zu werden: Dafür entschieden sich im Jahr 2013 nämlich 37,03 Prozent, 2015 waren es nur 35,62 Prozent – etwa 180 weniger.

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist allerdings nicht nur im Kreis Pinneberg, sondern landesweit gestiegen: In Schleswig-Holstein erhöhte sich ihre Zahl im gleichen Zeitraum von 83 000 auf fast 90 000 pflegebedürftige Menschen, also um etwa acht Prozent und damit etwas weniger als im Kreis Pinneberg. Am stärksten stieg sie allerdings nicht dort, sondern im Kreis Nordfriesland, denn dieser verzeichnete innerhalb von zwei Jahren einen Anstieg um 12,4 Prozent. Kiel bildete das Schlusslicht: Dort betrug der Anstieg nicht einmal ein Prozent.

Den Grund für den Anstieg der Pflegebedürftigen sieht die IKK Classic hauptsächlich darin, dass Pflegebedürftigkeit oft ältere Menschen trifft. Und da es immer mehr Ältere gibt, gebe es auch mehr Pflegebedürftige.

von Tobias Thieme

erstellt am 18.Jun.2017 | 17:44 Uhr