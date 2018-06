Förderzentrum Friedrichshulde : Zaubershow und Live-Musik beim zweiten Schenefelder Miteinander

Hintergrund: Friedrichshulde Aus einem Gutshof in Schenefeld wird ein Förderzentrum: 1905 erwarb das Sozialwerk der Christusgemeinde den Gutshof in Schenefeld und nutzte diesen als Unterkunft für Kriegs- und Flüchtlingswaisen. Jedoch deutete sich 1948 schon die gesamtgesellschaftliche Entwicklung an, dass sich daraus ein Heim für sogenannte Sozialwaisen entwickeln wird, wo Kinder aus schwierigen Millieus unterrichtet werden sollen. Doch 1966 brannte dieses Gebäude ab. Der Neubau ließ aber nicht lange auf sich warten. 1966 wurde der Grundstein gelegt. Schließlich wurde dieser neue Bau 1971 eingeweiht. Später kam ein neues Schulgebäude auf dem Areal hinzu. Jetzt soll ein Neubau für die bewohnten Teile her, der das Hauptgebäude von 1971 ersetzen wird. Dieser befindet sich in der Entstehung. Aktuell gehen 60 Kinder und Jugendliche in die Schule des Förderzentrums Friedrichshulde. Es gibt sechs Wohngruppen mit 55 Bewohnern im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Dazu kommen 20 Krippenkinder in der Biene Sonnenstrahl. Dort spielen auch 20 Mädchen und Jungen in der Elementargruppe. Zudem gibt es eine integrative Gruppe mit 15 Plätzen.