Zauberhaftes Fest in der Kita

In den Räumen der städtischen Kindertagesstätte Zauberbaum feierten Kinder und Erwachsene das Sommerfest

von shz.de

12. September 2018, 15:19 Uhr

„Du, Edeltraud, ist das das Fest, bei dem man durchs ganze Haus gehen kann?“, wurde Edeltraud Wiebe schon früh am Morgen von einem Mädchen gefragt. Die Leiterin der städtischen Kindertagesstätte Zauberbaum in Quickborn bejahte die Frage der Fünfjährigen. Beim Sommerfest, das dieses Jahr im Zeichen der Zauberei stand, können sich alle Kita- und Hortkinder sowie deren Angehörige frei durch das großzügige, freundliche Gebäude bewegen.

„In dieser Kombination sind die Kinder selten zusammen“, erläuterte Wiebe. Wenn die Kinder der drei Hortgruppen aus der Schule kommen, dann sind die meisten Kleinen aus den anderen sechs Elementar- und familienähnlichen Gruppen bereits zuhause.

Alle Besucher nutzten daher während des Zauberfestes die Gelegenheit, das ganze Haus unter die Lupe zu nehmen. Überall gab es viel zu entdecken. Auf der Terrasse der Falkengruppe hatten die Schulkinder liebevoll einen Flohmarktstand aufgebaut. Einige hatten dafür ausgediente Bücher und Gesellschaftsspiele aussortiert.

Zu einem echten Verkaufsschlager wurde allerdings das selbstgemachte Warenangebot der Hortkinder mit Konfitüren, Seifen, Grußkarten, Plüsch-Mäusen, Perlenarmbändern, Laternen und Stirnbändern. Sechs von ihnen streiften mit Bauchläden durchs Gebäude und boten ihre Schätze feil.

Im Gruppenraum der Pumas konnte im Sand, im Laub und im Schlamm nach bunten, glänzenden Zauber-Edelsteinen gegraben werden. Bei den Elefanten wurden Zauberstäbe gebastelt. Hierzu mussten die Kinder Holzstäbe mit buntem Krepppapier umwickeln und anschließend mit Glitzer und Pailletten verzieren.

Mit viel Glitzer wurde auch im Raum der Spatzen gearbeitet. Hier hatten die Gruppenkinder mit ihren Erziehern selbst Farbe hergestellt, mit denen die kleinen Besucher bunte Zauberstempel-Bilder anfertigen konnten. Ein absoluter Renner unter den Gästen war die Zauber-Zuckerwatte der Schildkröten. Als Geschmacksrichtungen standen „Blauer Schlumpf“, „Rosa Einhorn“ sowie „Grüner Waldwichtel“ im Angebot. Die Bären hatten ihren Raum in ein zauberhaftes Märchenzelt aus Tausend und einer Nacht verwandelt, in dem eine Märchenfee die Geschichte der Bienenkönigin vorlas.

In der Katzengruppe wurden magische Kreisel gebastelt und bei den Mäusen gings draußen auf der Terrasse mit Riesen-Seifenblasen ziemlich nass und glitschig zu. Alle Angebote waren mit viel Liebe und Fantasie vorbereitet. „Bei den Festen ist uns immer wichtig, dass die Kinder tatkräftig dabei sind“, sagte Wiebe. In sogenannten Kinderkonferenzen werde mit den Kindern besprochen, welche Vorstellungen und Wünsche sie für ihr Fest haben.

Da durfte bei einem Zauberfest natürlich auch ein echter Zauberer nicht fehlen. Der Magier Kevin Köneke aus Hamburg zauberte für und auch zusammen mit den Kindern. Fabian verwandelte zwei kleine Plüsch-Häschen in sieben. Viola machte mit etwas Abrakadabra aus einem kleinen, kaputten Zauberstab einen riesengroßen. Emmy ließ sogar einen Tisch durch die Lüfte schweben. Ob Kevin den Kindern am Ende verraten hat, wie die Tricks funktionieren, die sie gemacht haben, blieb ihr gemeinsames Geheimnis. Dass das Sommerfest an dem Tag alle Kinder verzaubert hat, ist kein Geheimnis.