von Ulf Marek

erstellt am 10.Nov.2017 | 13:33 Uhr

Emsige Betriebsamkeit in den Ausstellungsräumen des Torhauses am Elmshorner Probstendamm. Der Grund: Vorbereitungsarbeiten für die nächste Ausstellung des Kunstvereins Elmshorn mit Bildern von Frauke Petersen (im Bild mit Hans Jürgen Dierks), die am Sonntag um 11 Uhr eröffnet wird.