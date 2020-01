Voting des Tages : Zahlen Sie noch mit Bargeld?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

23. Januar 2020, 18:00 Uhr

Bisher war auf der Kieler Woche ausschließlich Bares Wahres. An den Buden war ein Bezahlen mit EC-Karte nicht möglich. Das wird sich jedoch dieses Jahr ändern.„An fast allen Ständen wird es möglich sein, kontaktlos per Karte oder Smartphone zu bezahlen. Auch das Becherpfandgeld kann beim Abgeben kontaktlos wieder zurück auf das Konto gebucht werden“, kündigte Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender Förde Sparkasse an. Wir möchten wissen: