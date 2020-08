Voting des Tages : Zahlen Sie lieber bar oder mit Karte?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

23. August 2020, 18:00 Uhr

Bargeldlos im Supermarkt oder Restaurant zu bezahlen, hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen. Doch das kann ins Geld gehen, wie Stiftung Warentest in der aktuellen «Finanztest» berichtet.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Zahlen Sie lieber bar oder mit Karte?

