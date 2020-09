Voting des Tages : Zahlen für den Straßenausbau: Sollten die Anwohner-Gebühren verboten werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

09. September 2020, 18:00 Uhr

Uetersen hat sie noch, Barmstedt nicht mehr: Die Rede ist von einer Satzung für Straßenausbau-Gebühren. Werden in Uetersen Straßen gebaut, werden Anlieger in den meisten Fällen zur Kasse gebeten. In Barmstedt wurde die Satzung hingegen wie in anderen Kommunen in Schleswig-Holstein bereits abgeschafft.

Weil in einigen Orten Anwohner aber immer noch zahlen müssen, hat sich im Land eine Bürgerinteressengemeinschaft gegen Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein gebildet, die für eine landesweite Abschaffung der Anwohner-Gebühren kämpft – über 1000 Menschen haben schon unterzeichnet.

Wir fragen daher heute:

Zahlen für den Straßenausbau: Sollten die Anwohner-Gebühren verboten werden? Ja, es sollte ein landesweites Verbot für Ausbaubeiträge geben. Nein, jede Kommune sollte das für sich entscheiden. Nein, jede Kommune sollte Ausbaubeiträge erheben müssen. zum Ergebnis

