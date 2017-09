Zähler und Schulsanierungen

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

„Neue Wasserzähler, Bauvorhaben an Caspar-Voght- und Brüder- Grimm-Schule: Die Gemeinde Rellingen sowie Experten informieren am Montag, 9. Oktober während einer Einwohnerversammlung über spannende Vorhaben und Projekte. Die Veranstaltung mit vier Vorträgen beginnt um 19 Uhr in der Aula der Caspar-Voght-Schule am Schulweg 2-4.

„Wir freuen uns, wenn so viele Besucher wie möglich kommen“, sagte Bürgermeister Marc Trampe (parteilos). Auch wenn die Veranstaltungen inzwischen freiwillig wären, sei es ihm und seinem Team wichtig, die Bürger „direkt“ über laufende Projekte zu informieren und ihnen bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Nach Begrüßung und Berichten durch Bürgervorsteher Henry Behrmann (CDU) und Trampe informiert Finanz-Fachbereichsleiterin Inga Fröhlich über technische, in Rellingen einzuführende Neuerungen.

Die bislang von Hand abgelesenen Wasserzähler werden durch funkauslesbare Geräte ersetzt. Die erforderlichen, in der Regel nach fünf Jahren auszutauschenden Wasserzähler ersetzen die Handwerker nach Auskunft des Bürgermeisters „nach und nach“. „Dies geschieht vor allem, um den Personalaufwand zu reduzieren“, informierte Trampe. Der händische Ablese-Vorgang und das Vorgehen mit Terminkarten sei „sehr zeitaufwendig“. „Vor Strahlung müssen die Bürger keine Angst haben“, versicherte zudem der Büroleitende Beamte Innerer Service Uwe Goldt. Vorteil: Die Wasserzähler seien weniger strahlenintensiv als ein Handy. Experten kontrollieren zukünftig den Zählerstand. Mit ihrem Wagen rufen sie entsprechende Informationen über Funk ab. Das System ist nach Auskunft des Bürgermeisters transparent.

Tom Rasmussen, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, gibt an diesem Abend Auskunft über aktuelle Bauprojekte an der Hempbergstraße sowie am Ellerbeker Weg (Seniorenwohnen). Projektleiterin Dagmar Schudak informiert über die neue Gestaltung an der Caspar-Voght-Schule. „Weil Anwohner an der CVS konkret betroffen sind, veranstalten wir auch hier die Bürgerfragestunde“, sagte Trampe.

Projektleiter David Beverungen berichtet Wissenswertes über den Umbau an der Brüder-Grimm-Schule. „Sollten Dinge nicht sofort zu klären sein, werden wird die Infos nachliefern“, versprach der Bürgermeister. Die Veranstaltung endet mit einer Ausstellung. Bürger können hier die zuständigen Experten noch einmal persönlich vor Ort kontaktieren. Sie werden interessierten Besuchern an entsprechenden Stellwänden mit Rat und Tat zur Seite stehen.