Zählen per Bildverarbeitung

Familienbetrieb ISW GmbH bietet weltweit Lösungen für komplizierte Anforderungen in unterschiedlichen Branchen an

09. November 2019, 16:00 Uhr

KÖLLN-REISIEK | Irgendwie hat wohl jeder schon einmal unbemerkt ein Produkt genutzt, an dessen Entstehung die ISW GmbH aus Kölln-Reisiek in irgendeiner Form beteiligt war. Eine Pillenschachtel zum Beispiel oder ein Tiefkühl-Brötchen, ein Schoko-Riegel, ein Lego-Steinchen oder schlicht und einfach eine bestimmte Zahnbürste. Auch der komplizierte Mechanismus von Gurtstraffern mancher Autos verdankt seine Zuverlässigkeit dem Zutun aus der kleinen Gemeinde im Kreis Pinneberg. Aber das ist längst nicht alles: Der Familienbetrieb mit seinen rund 25 Beschäftigten – überwiegend Ingenieure und Techniker – entwickelt seit einem Vierteljahrhundert industrielle Sensor- und Bildverarbeitungssysteme für unterschiedliche Anforderungen. Und das weltweit. „Wir haben Kunden in allen Erdteilen“, sagt Tobias Wichmann, Prokurist bei ISW und Sohn der Firmengründer Angelika und Thomas Wichmann. „Außer in der Antarktis – die haben wir noch nicht“, fügt er schmunzelnd hinzu. ISW steht für Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH. Gefragt ist das Know-how aus Kölln-Reisiek bis nach Australien. „Wir definieren, analysieren und bemustern komplexe Aufgabenstellungen aus Industrie und Handel in allen Prozessstufen“, berichtet Wichmann. Mehr als 5000 installierte Systeme geben ihm Recht, wenn er auf die Kompetenz der Firma hinweist. Dabei sind die Branchen, die bedient und bei Bedarf auch vor Ort betreut werden, höchst unterschiedlich: Pharma, Medizintechnik, Automotive, Elektronik und Nahrungsmittelindustrie. Umsatz des Unternehmens: 3 bis 4 Millionen Euro im Jahr, Tendenz: steigend.

„Es beginnt meist mit einem weißen Blatt, bevor der Kunde seine Wünsche erläutert, und endet mit der fertigen Lösung für bestehende Anlagen und Maschinen ebenso wie für Gesamtanlagen“, sagt der Prokurist. Ein praktisches Beispiel: Bei der Verpackung von Tiefkühl-Brötchen kommt es auf die jeweils gewünschte Stückzahl an. Wichtiges Kriterium ist wegen der hohen Stückzahl die Schnelligkeit. ISW hat dafür ein Bildverarbeitungssystem entwickelt, das in Echtzeit diese Ansprüche erfüllt. „Eine sogenannte Zeilenkamera über dem Förderband erfasst und sortiert mit Hilfe intelligenter Algorithmen die durchlaufenden Brötchen, die anschließend für die Verpackung gruppiert und gezählt werden können. Die berührungslose, hygienische Qualitätskontrolle hat einen Durchsatz von mehr als 100 000 Brötchen pro Stunde“, erläutert Wichmann.

Auch in vielen anderen Bereichen, in denen zuverlässiges Prüfen und Messen notwendig ist, liefert das Unternehmen praktische Lösungen – zum Beispiel bei der Kontrolle von Ampullen in der Pharmaindustrie. Aber auch in der Automobilindustrie hilft die Bildverarbeitung, mögliche Fehler in Bauteilen bei hohen Taktraten zu erkennen und Fehlteile auszusortieren. Eine weitere Lösung gibt es für die exakte Vermessung von Cabrio-Verdecken mit Hilfe eines 3-D-Scanners. Oder: Für Supermärkte wurde ein System entwickelt, das bei Eintritt eines Einkaufswagens in die Kassenzone eine Kamera einschaltet, die an einer festgelegten Stelle ein digitales Bild des Wagenbodens und des Einkaufskorbes macht. Das Bild wird in den Kassenmonitor eingespielt. Kassierer können dann sofort erkennen, ob sich Ware auf dem Boden des Wagens oder im Korb befindet und sie sofort erfassen. „Dank dieser Lösung können Verluste durch nicht erfasste Waren deutlich reduziert und im Idealfall sogar ganz vermieden werden“, sagt Wichmann. „Wichtig dabei ist, dass auf diese Weise die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden können und der Kunde nicht zu erkennen ist.“ Sogar mit menschlichen Gebissen hat die ISW GmbH zu tun: Für einen Zahnbürstenhersteller wurde ein System entwickelt, das mit Hilfe von 3-D-Kameras die Gebissmodelle optisch vermisst, an denen Bürsten getestet wurden.

Am Mittwoch, 13. November, werden sich rund 50 Gäste des Unternehmens im Rahmen einer Hausmesse über die große Bandbreite der Lösungen und neueste Trends informieren. „Die Veranstaltung findet bei uns alle zwei Jahre im Wechsel mit der Stuttgarter Fachmesse für industrielle Bildverarbeitung ‚Vision‘ statt“, sagt der Prokurist. Auf dem Programm stehen unter anderem Themen wie Robotik, Deep Learning und Künstliche Intelligenz. „Das Ganze ist dabei auch in praktischem Erleben zu erfahren“, verspricht Wichmann. Und natürlich gibt es viel Gelegenheit zum Netzwerken. „Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für unseren Erfolg“, betont er.

Nicht ohne Stolz blickt Wichmann zurück auf die über 25-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das sein Vater im Jahr 1992 in Elmshorn gegründet hatte. Thomas Wichmann hatte zuvor bei AEG in Wedel die Abteilung für Bildverarbeitung geleitet. Ein Jahr später kam der Umzug nach Kölln-Reisiek. „Es ist enorm, wie sich die Bildverarbeitung seitdem entwickelt hat“, sagt Tobias Wichmann. „Allein der Vergleich der Auflösung bei den Kameras zeigt das: Lag die Auflösung damals noch bei ungefähr 70 000 Pixel, so sind wir heute schon bei 30 Millionen.“ Und noch eine Zahl verkündet er mit einem Lächeln: „Wenn wir die Erfahrung unserer Mitarbeiter in Sachen Bildverarbeitung zusammenrechnen, dann kommen wir auf gut 150 Jahre.“