Yoga für den guten Zweck

Simone Brenner hat die Initiative „Community Yoga“ gegründet / Der Erlös geht an soziale Projekte

von Barbara Glosemeyer

31. Dezember 2018, 13:48 Uhr

Ein großer, heller, lichtdurchfluteter Trainings-Raum in der Kaifu-Lodge mitten in Hamburg-Eimsbüttel. Yoga-Matte reiht sich an Yoga-Matte. Der Raum ist voll. Viele sind gekommen. Vorne sitzen im Schneidersitz sechs Lehrer. Zwei Stunden wollen alle zusammen Yoga praktizieren, meditieren und singen. Für einen guten Zweck. Der Spendenerlös geht dieses Mal an die Mattisburg, ein Schutzhaus für gewaltgeschädigte Kinder.

„Wir wählen immer mal wieder andere soziale lokale Projekte aus, die uns am Herzen liegen“ erklärt Simone Brenner, die Gründerin von Community Yoga. Die Initiative ist Teil des Vereins Projekt Yoga und unterstützt unter anderem Flüchtlinge, Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen oder traumatisierte Frauen und Familien.

Ziel ist es, Yoga und Meditation für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Dafür sind die ehrenamtlichen Lehrer immer wieder auch in entsprechende Projekte gegangen, um Hilfsbedürftigen vor Ort Kurse anzubieten, die sie sich sonst vielleicht gar nicht leisten könnten. „Wir möchten Menschen miteinander verbinden und uns gemeinsam für andere einsetzen“, erklärt die 42-Jährige die Grundidee hinter ihrer Organisation.

Simone Brenner ist freiberufliche Psychologin, Coach und Lehrerin für Yoga und Meditation und hat Community Yoga vor gut vier Jahren gegründet. Am Anfang waren fünf Studios mit dabei, mittlerweile sind es dreizehn über die ganze Stadt verteilt. Dazu kommen viele ehrenamtliche Helfer und Förderer. Jeden Monat bieten sie abwechselnd kostenlose Yoga- und Meditationsklassen auf Spendenbasis an. Jeder ist willkommen. Bis heute konnten Brenner und ihr Team fast 180 Community Yoga Stunden in Hamburg anbieten. Zwei Mal im Jahr gibt es zusätzlich große Charity Events mit mehreren Lehrern und Live-Musik.

Festes Partnerprojekt von Community Yoga sind die Migrantenklassen an der Berufsschule H9 City Süd. Gemeinsam mit den Lehrern haben Simone Brenner und ihr Team ein Konzept für eine positive Integration erarbeitet. Dazu gehören regelmäßige Kochevents, Sporttage und natürlich Yoga. Die Schüler sind unbegleitete Jugendliche, die ohne ihre Familien nach Hamburg gekommen und hier auf sich alleine gestellt sind. Sie kommen unter anderem aus Afghanistan oder Syrien und stehen hier vor einem Neuanfang. „Wir möchten ihnen ein Gefühl von Gemeinschaft und positive Impulse und neue Inspiration für ihren Lebensweg geben.“ Die Kochkurse liegen Simone Brenner besonders am Herzen. „Ganz einfach, weil wir alle so viel Freude dabei haben und weil wirklich jeder mitmachen kann. In fröhlicher Runde wird zusammen geschnippelt, gerührt, übersetzt, getanzt und natürlich köstlich gespeist.“

Zurück im Yoga-Raum. Teilnehmer und Lehrer sitzen auf ihren Matten und singen gemeinsam das Abschluss-Mantra. Viele lächeln. Alle sehen zufrieden aus. Sie haben etwas für sich getan. Und für die Gemeinschaft.



>Weitere Termine und Informationen über die Initiative gibt es hier: www.community-yoga.de