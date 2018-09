XL-Campus: Investor hält am Projekt fest, will aber Rechtssicherheit

von René Erdbrügger

Diese Nachricht hat die Politik am Donnerstag im Rat überrascht. Der Hamburger Investor Premero, der den XL-Campus in der Parkstadt voranbringen will, hat den Grundstücksvertrag mit der Stadt Pinneberg gekündigt. Sprachlosigkeit bei der Politik.

Was steckt dahinter? „Ich brauche Rechtssicherheit“, sagte Thorsten Schütte von Premero Immobilien gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Es geht es um den Bebauungsplan 115 – die Grundlage für den neuen Stadtteil auf dem Areal der ehemaligen Kaserne. Doch er ist unwirksam, wie das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entschieden hatte (unsere Zeitung berichtete).

Dort auf dem Gelände soll aber auch der XL-Campus erweitert werden. Der Masterplan von Premero sieht des Weiteren ein Hotel mit etwa 120 Zimmern und Suiten inklusive Restaurant und Konferenzcenter vor. Ein 100-Millionen-Euro-Projekt.

„Ich brauche Planungssicherheit. Ich würde jetzt mit Interessenten über ein Gelände gehen, dass die Wirtschaftlichkeit eines Ackers hat“, sagte Schütte. Er betonte: „Wir stehen nach wie vor zu dem Projekt.“ Auch Gert Prantner, der das Hotel auf dem Areal bauen möchte, sehe das so. Schütte habe mit ihm gesprochen.

Die Stadt Pinneberg muss nun nachbessern, einen rechtssicheren B-Plan für das Eggerstedt-Areal vorlegen. Über den Vertrag werde man dann nicht mehr neu verhandeln, erklärte Schütte. Der Investor rechne mit einer Verzögerung des Projekts von nicht mehr als einem halben Jahr.