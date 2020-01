Voting des Tages : Würden Sie lieber 25 statt 40 Stunden pro Woche arbeiten?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. Januar 2020, 18:00 Uhr

Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Das klingt nach Arbeit und nach einer klassischen 40-Stunden-Woche. Für Finnland fordert Premierministerin Sanna Marin jetzt die Vier-Tage-Woche mit Sechs-Stunden-Arbeitstagen. Also eine Woche mit nicht mehr als 25 Stunden. Diesen Arbeitnehmer-Traum hat ein Schenefelder Steuerberater wahr werden lassen. Allerdings mit fünf Stunden an fünf Tagen. Sein erstes Fazit: positiv. Wir möchten wissen: