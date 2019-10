Voting des Tages : Würden Sie Ihren Jahresurlaub in Schleswig-Holstein verbringen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

20. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Unser Bundesland ist beliebt: Deutlich mehr Urlauber als vor einem Jahr haben im August Schleswig-Holstein besucht. Insgesamt reisten im August 1,18 Millionen Touristen in den Norden, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Das waren 5,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Pensionen sowie auf Campingplätzen nahm im Vorjahresvergleich um 3,2 Prozent auf 5,571 Millionen zu. Wir fragen daher heute: