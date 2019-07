An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

15. Juli 2019, 22:00 Uhr

Der Mond wird sich in der Nacht zum Mittwoch, 17. Juli, verfinstern und rostrot am Himmel stehen. Bei der partiellen Mondfinsternis wird sich der Erdtrabant ab 22 Uhr am Dienstag in den Kernschatten der Erde schieben.