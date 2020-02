Voting des Tages : Würden Sie Carsharing im Kreis Pinneberg nutzen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

07. Februar 2020, 18:00 Uhr

Ob Car2go, DriveNow oder Cambio – Carsharing ist in aller Munde. Die Idee dahinter ist leicht zu verstehen: Menschen verzichten auf ein eigenes Auto und nutzen nur bei Bedarf einen Wagen aus dem Pool der Carsharing-Anbieter. Tagsüber sind Autos als Dienstwagen für Stadtverwaltung und Privatunternehmen im Einsatz. Nach Feierabend und am Wochenende können Privatleute sie im Zuge von Carsharing nutzen. In Tornesch möchte ein Anbieter ein derartiges Projekt umsetzen. Wir fragen daher heute:

Würden Sie Carsharing im Kreis Pinneberg nutzen? Ja, das ist ein interessantes Angebot. Vielleicht, aber das Angebot muss erst groß genug sein. Nein, das ist nichts für mich. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages am Wochenende können Sie innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.