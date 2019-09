Voting des Tages : Wünschen Sie sich eine Monarchie in Deutschland?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

03. September 2019, 22:00 Uhr

Royaler Besuch im Land: Dänemarks Königin Margrethe II. hat am Dienstag in Flensburg ihren viertägigen Besuch in Schleswig-Holstein begonnen. Es gibt ein dicht getaktetes Programm: Die Königin besuchte am ersten Tag ihres Aufenthalts unter anderem ein dänisches Altenheim, das dänische Industrie-Unternehmen Danfoss in Flensburg sowie das Industriemuseum Kupfermühle in der Nachbargemeinde Harrislee. Aus diesem Grund möchten wir heute von Ihnen wissen:

Wünschen Sie sich eine Monarchie in Deutschland? Ja, ich könnte mir eine Staatsform für Deutschland vorstellen, bei der ein Adeliger das Amt des Staatsoberhaupts durch Vererbung oder Wahl auf Lebenszeit oder bis zu seiner Abdankung innehat. Nein, diese Staatsform ist überholt. Eine absolute Monarchie nicht, aber eine Mischform wie eine konstitutionelle oder parlamentarische Monarchie könnte ich mir für Deutschland vorstellen. zum Ergebnis

Dänemark wertet den Besuch der 79 Jahre alten Königin als Auftakt für die offiziellen Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Festlegung der deutsch-dänischen Staatsgrenze im nächsten Jahr. Diese war nach zwei Volksabstimmungen im Jahr 1920 bestimmt worden. So entstand im nördlichen Schleswig-Holstein die dänische Minderheit, der heute etwa 50.000 Menschen zugerechnet werden. Deren Einrichtungen hat die Königin, die seit 47 Jahren auf dem Thron sitzt, einen großen Teil ihres Besuchs gewidmet.

