Klangrausch mit 30 Harfenisten : Workshop und Konzert der Musikschule

von René Erdbrügger

erstellt am 14.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | 30 Harfenisten haben im Ratssaal für einen wahren Klangrausch gesorgt. Mit einem Konzert fand der zweite Harfen-Workshop der Musikschule der Stadt Pinneberg seinen feierlichen Abschluss. Die Pinneberger Musiklehrerin Urd Josch-Fulda hatte das Angebot initiiert. „Das Konzert hat mir außerordentlich gut gefallen“, bilanzierte Besucherin Anja Moritz. Josch-Fulda betonte, dass es die Teilnehmer genossen hätten, ihr Repertoire zu erweitern. 15 Schüler lernen das Instrument derzeit bei der Harfenistin an der Musikschule.

Die Harfenisten wussten den Workshop mit anschließenden Auftritt zu schätzen. Sie reisten unter anderem aus Lüneburg und Hildesheim an. „Es hat viel Freude bereitet, gemeinsam zu musizieren“, bilanzierte Lena Petersen aus Halstenbek. Sie habe sich gefreut, zahlreiche Bekannte wieder zu treffen. Lena Petersen trat bereits bei Veranstaltungen in der Arche Noah sowie bei Ausstellungseröffnungen des Kunstkreises Schenefeld auf. „Meinen ersten Konzertauftritt hatte ich aber im Michel“, erinnerte sich die 17-Jährige. Die Schenefelder Gymnasiastin übt drei bis viermal während der Woche. „Wer sich für die Harfe entscheidet, sollte Spaß am Instrument mitbringen“, weiß sie.

Ähnlich geht es Laura Böhm-Rupprecht (8) aus Pinneberg. Sie übt viermal die Woche. „Ich wollte Harfe spielen, weil einmal eine Frau mit Harfe im Kindergarten aufgetreten ist“, berichtete sie. Wie zahlreiche andere Kinder auch wird Laura Böhm-Rupprecht von ihren Eltern unterstützt. Sie helfen, das schwere Instrument zu tragen und die Saiten zu stimmen. „Wir brauchen die Hilfe der Eltern in extremer Form“, erläuterte Josch-Fulda. Beim Stimmvorgang gilt es, bis zu 47 Saiten zu stimmen. „Das Besondere der Harfe ist ihr beruhigender Klang“, sagte die Harfenlehrerin. Wer das Instrument spiele, lerne sich selbst kennen.

Insgesamt befanden sich unter den 30 Teilnehmern auch drei männliche Harfenisten. „Vor hundert Jahren haben hingegen viel mehr Männer als Frauen professionell Harfe gespielt“, erläuterte Dozentin Isabel Moreton. Sie brachten beispielsweise Mädchen das Spiel im Zuge ihrer sogenannten „höheren Töchter-Erziehung“ bei. Moreton unterrichtet zu einem Viertel männliche- und zu drei Vierteln weibliche Harfenisten. „Es ist leider auch schon einmal vorgekommen, dass eine Oma meinen Schüler vom Spiel abbrachte, weil sie das Instrument mit Weiblichkeit in Verbindung brachte“, bedauerte Moreton. Doch gerade was die Historie betrifft, hätte es vor allem auch immer sehr gute männliche Harfenisten gegeben.

Drei Dozenten, darunter Birthe Meyer, übte mit den Teilnehmern gruppenweise Lieder ein. Sie brachten während des einstündigen Konzerts zwölf Stücke klangvoll zu Gehör. Dazu gehörte der keltische Klassiker „Greensleaves“ von Aschard und diverse Volkslieder wie „The Water ist wide“.