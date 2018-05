Region Pinneberg in Kürze : +++ Wolf auf A23 totgefahren +++ Wilde Verfolgungsjagd durch Elmshorn +++ Grünen-Kritik an Schlick-Untersuchung in Wedel

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Mai 2018, 05:30 Uhr

Tornesch Diesmal herrscht kein Zweifel, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Wie das Landesamt für Umwelt gestern mitteilte, wurde das tot am Rand der Autobahn 23 in Höhe der Ausfahrt Tornesch liegende Tier am Sonnabend der Polizei gemeldet und von einem Experten eindeutig identifiziert.

Elmshorn Wilde Verfolgungsjagd in Elmshorn: Selbst ein Nagelgurt konnte den Fahrer eines Nissans in der Nacht zu Sonnabend nicht stoppen. Erst in Tornesch endete die wilde Hatz. Der Nissanfahrer kollidierte zunächst mit einem Streifenwagen, baute dann einen Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt – und wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 1,51 Promille. Und als ob das nicht genug wäre: Der 23-Jährige aus Eberswalde besaß keinen Führerschein. Und nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Auto gestohlen.

Wedel Die Grünen üben scharfe Kritik an der beauftragten Untersuchung von freigespültem Schlick und Schutt im Wedeler Strandbad. Die Analyse enthalte keine Untersuchung auf elbetypische Schadstoffe wie DDT oder Hexachlorbenzol. Die Stadt habe den Ratsbeschluss nicht umgesetzt. „Diese Methode ist so weit ab von der Untersuchung einer Gesundheitsgefahr für den Menschen wie sie nur sein kann“, so Grünen-Ratsfrau Petra Kärgel.

Pinneberg Die christlichen Gemeinden laden für Pfingstmontag, 21. Mai, zu einem ökumenischen Gottesdienst vor der Drostei ein. Im Mittelpunkt stehen am Montag die Gaben, die unterschiedlichen Fähigkeiten des Menschen. Der Chor Kreuz und Quer und der Posaunenchor sorgen für die musikalische Begleitung. Hunderte von Besuchern werden erwartet.

Hamburg Laut dem gestern veröffentlichten Straßenzustandsbericht für Hamburg hat sich vor allem der Zustand der Nebenstraßen in den Bezirken innerhalb von zwei Jahren deutlich verschlechtert. Nach Erkenntnissen des Senats ist jede zweite Straße marode. Der Zustand der Hauptstraßen habe sich dagegen verbessert. Für den Straßenzustandsbericht hat die Stadt Tausende Kilometer Straßen mit einem Videoanalysefahrzeug gescannt. Anschließend wurde die Straßensubstanz bewertet.

Schleswig-Holstein Der Bund hat in seinem Verkehrsetat für dieses Jahr mehrere neue Projekte in Schleswig-Holstein verankert. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2018 hervor, den der Bundestag heute debattiert. So stellt Verkehrsminister Andreas Scheuer 65 Millionen Euro für den weiteren Ausbau der B404 zur A21 im Kreis Plön bereit und sichert die Finanzierung so endgültig. Auch Sanierungsarbeiten auf der A1, A7 und A20 stehen neu im Etat.