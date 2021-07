Kreis Pinneberg in Kürze : Wohnatlas: Pinneberg als günstigere Alternative ++ Inzidenz jetzt bei 13 ++ Seeadler stirbt nach Unfall

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 19. Juli wichtig ist.

Klein Offenseth-Sparrieshoop Traurige Nachrichten aus der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop: Einem jungen Seeadler konnte nach einem Unfall nicht mehr geholfen werden. Er verstarb wenige Stunden nach seiner Einlieferung in die Station. Das berichtet Christian Erdmann, Stationsleiter des Artenschutzzentrums in Klein Offenseth-Sparrieshoop,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.