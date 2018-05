Region Pinneberg in Kürze : +++ Wohin mit der Heilig-Geist-Kita? ++ Rathaus Elmshorn: Entscheidung über Tiefgarage ++ „Ewer Gloria“ in Uetersen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Am Donnerstagabend fällt in der Pinneberger Ratsversammlung die Entscheidung, ob das ehemalige Verkehrsamt als Interimslösung für die Kinder der Heilig-Geist-Kita aus dem Ostermannweg angemietet wird. Die Grünen & Unabhängigen sind dagegen und schlagen eine kostengünstigere Alternative vor: Sie haben eine gebrauchte mobile Container-Kita gefunden, die in der Müßentwiete aufgestellt werden könnte.

Elmshorn Eine Tiefgarage unter dem Rathaus-Neubau – diese Entscheidung wollen SPD und Grüne aufheben. Zumindest, solange Alternativen nicht ausgiebig geprüft wurden. Dieser Antrag wurde vor einer Woche gekippt – weil ein Vertreter der Grünen fehlte und eine Patt-Situation eintrat. Jetzt haben SPD und Grüne den Antrag in den heutigen Stadtentwicklungs-Ausschuss ein zweites Mal eingebracht. Das Ergebnis könnte ein anderes sein.

Uetersen Das Traditionsschiff „Ewer Gloria“ macht demnächst wieder in Uetersen Halt. Vom Stichhafen aus werden mehrere Fahrten angeboten. Eine führt die Mitreisenden bis nach Stade. Wer an Bord Platz nehmen möchte, muss sich telefonisch anmelden. Noch gibt es einige freie Plätze, die allerdings bereits in wenigen Tagen vergriffen sein dürften.

Schenefeld Seit Monaten rumort es unter den Flüchtlingshelfern in Schenefeld. Unter anderem sind sich die Freiwilligen uneinig über die Unterkunft am Osterbrooksweg. Die einen finden, sie sei zu abgeschottet. Die anderen halten dies für richtig. Nun hat sich Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) dazu geäußert. „Wir werden kein anderes Konzept dort zulassen können“, sagt sie. Es gebe keine Alternative.

Quickborn Vertreter aller Quickborner Fraktionen haben die geplante Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau begrüßt. Während der letzten Ratssitzung in dieser Wahlperiode machten sie den Weg für die kreisgrenzenübergreifende Kooperation endgültig frei. Die Hoffnungen auf einen Neustart in den Beziehungen beider Kommunen sind groß. Über Jahre gab es kaum einen Austausch zwischen Politik und Verwaltungen.

Barmstedt Vielen Autofahrern wird es aufgefallen sein: Der grüne Fangzaun an der Pinneberger Landstraße ist wieder abgebaut. Jedes Jahr ist an dieser Stelle die Nabu Ortsgruppe Barmstedt aktiv. Katja Erber, Gärtnerin aus Hemdingen, ist von Anfang an dabei und verantwortlich für den Bereich „Amphibienschutz“. „Mich faszinieren diese Tiere und ihre Art der Bewegung von Land ins Wasser und wieder an Land. Ihre hilflose Art gegenüber Mensch und Maschine treibt mich an, hier tätig zu werden. Ich bin auch schon früher mit dem Auto angehalten, als es noch keine Fangzäune gab, einfach um diesen Tieren über die Straße zu helfen“ begründet Erber ihre Motivation. Dabei hat der grüne Fangzaun eine lange Vorgeschichte.

Schleswig-Holstein Es nimmt kein Ende: Zwar hat die Deutsche Bahn (DB) Regio im April ihre Pünktlichkeit auf der Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland steigern können – allerdings hat es der Konzern wieder nicht geschafft, die vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsquote von 93 Prozent einzuhalten. Laut Daten des Verkehrsministeriums in Kiel lag die Quote im April bei unter 80 Prozent, im März waren es sogar nur 66 Prozent.