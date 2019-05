Wohin führt der Weg in Wedel?

Die Kreispolitik bringt sich in Position für eine mögliche Schließung des Klinikstandorts in der Roland-Stadt

von Tobias Thieme

07. Mai 2019, 15:00 Uhr

Wedel | Bereits 2004 hatte der Landesrechnungshof empfohlen, zwei der damals vier Kreiskrankenhäuser zu schließen. Die Uetersener Klinik stellte 2005 ihren Betrieb ein. Es blieben auch nach der 2009 beschlossenen Privatisierung bis heute die drei Standorte Pinneberg, Elmshorn und Wedel erhalten. Für entsprechendes Aufsehen sorgten jetzt Aussagen der Regio-Geschäftsführerin Angela Bartels im nicht-öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung des Kreistags. Diese wurden – zunächst hinter vorgehaltener Hand – als bevorstehen Schließung interpretiert.

Auf Nachfrage teilte die Regio-Pressestelle zwar mit, dass es keine konkreten Schließungspläne gebe. Der Betrieb des relativ kleinen Standorts Wedel sei aber eine Herausforderung für das Unternehmen.

Vertragsdetails: Bestandsgarantie und Strafzahlung Der Kreis Pinneberg ist nach wie vor Minderheitsgesellschafter des Unternehmens, dem die Krankenhäuser in Elmshorn, Pinneberg und Wedel gehören. Beim Kauf von Regio im Jahr 2009 hatte die Sana Kliniken AG zudem den Erhalt der drei Häuser für 20 Jahre garantiert. Folglich müsste die Kreispolitik zum jetzigen Zeitpunkt einer Änderung der Vereinbarung und damit dem Verkauf zustimmen. Eine Schließung der Wedeler Klinik ließe sich aber auf diesem Wege – also durch Nicht-Zustimmung – nicht zwangsläufig verhindern. Denn im Vertrag zwischen Sana und dem Kreis gibt es einen Passus, in dem Strafen festgelegt sind, falls der Klinik-Konzern sich nicht an die Bestandsgarantie hält: 1 Million Euro bis maximal 5 Millionen. Es könnte sich also mittelfristig durchaus rechnen, die Strafe in Kauf zu nehmen, mutmaßen Politiker.

Die Prognose: Ein wirtschaftlicher Betrieb war in der Vergangenheit nicht möglich und werde unter den aktuellen Rahmenbedingungen in Zukunft auch nicht möglich sein. Da die Regio-Kliniken zu etwa einem Viertel weiterhin dem Kreis Pinneberg gehören, hat auch der Kreistag bei der Frage nach der Zukunft des Wedeler Standorts ein Wörtchen mitzureden. Auf Nachfrage von shz.de fordern die Vertreter der Parteien zwar durchweg dazu auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Die Stoßrichtungen aber unterscheiden sich.

SPD: Hans-Helmut Birke, Fraktionsvorsitzender der SPD, sagt, dass zunächst einmal die Regio-Kliniken die Verantwortung für das operative Geschäft der Krankenhäuser im Kreis Pinneberg haben. Sollte daher die Absicht bestehen, das Krankenhaus in Wedel zu schließen, „ist es Aufgabe von Regio, nachvollziehbare Argumente dafür vorzulegen“. Glaube man den öffentlichen Äußerungen der Regio-Geschäftsführung, stehe eine Schließung aktuell auch noch nicht an: „Alles andere wäre reine Spekulation.“ Er verweist außerdem auf die Bestandgarantie, die Regio bei der Übernahme der Kliniken vom Kreis abgegeben habe. „Davon sind gerade mal zehn Jahre vergangen“, so Birke.

Grüne: Susanne von Soden-Stahl aus der Kreisfraktion der Grünen betont, dass die finanziellen Probleme der Regio-Kliniken im Allgemeinen und der Klinik Wedel im speziellen seit längerem bekannt sind. Ein Argument der Geschäftsführung sei dabei auch, dass die Kreis Pinneberger nicht mehr in ihre eigenen Krankenhäuser gehen, sondern lieber nach Hamburg ausweichen. Daher fehlen den Regio-Kliniken Patienten und damit Geld: „Dieser Argumentation kann ich durchaus folgen.“ Wenn es soweit sei, dass die Schließungspläne konkret werden, „dann müssen wir als Politik gucken, wie wir uns in Position bringen“, sagt von Soden-Stahl weiter.

CDU: Die CDU-Fraktionschefin Heike Beukelmann hatte sich bereits zu einer möglichen Schließung des Wedeler Klinikums geäußert. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt sagte sie, dass es noch zu früh sei für eine klare Positionierung: „Wir brauchen Fakten. Das muss man uns belegen“, wird Beukelmann zitiert. Und weiter: „Es geht auch um die weit über 1000 Mitarbeiter der Regio Kliniken. Die brauchen eine sichere Zukunft.“

FDP: Für Olaf Klampe, Fraktionsvorsitzenden der FDP, ist es ein „ganz normaler Prozess“, wenn die Regio-Kliniken jetzt über die Defizite beim Wedeler Krankenhaus berichten und perspektivisch auch die Schließung eine Option ist: „Das ist letztlich wie eine Gewinnwarnung bei einem börsenorientierten Unternehmen.“ Für die Politik sei es aber aktuell zu früh, um sich zu positionieren oder gar Maßnahmen zu ergreifen. „Wir werden uns damit beschäftigen, sobald es konkret wird.“ Er wolle sich an der „Kaffeesatzleserei“ nicht beteiligen: „Noch sehe ich da keinen Bedarf einzugreifen.“ Aber mit Blick auf Kritik an der Privatisierung sagte er: „Die öffentliche Hand hätte es wohl auch nicht besser gemacht und stünde vor der gleichen Frage.“

Die Linke: Heike Maser-Festersen ist nicht nur Mitglied der Linken-Fraktion im Kreistag. Sie war auch als Gewerkschaftssekretärin bei Verdi zuständig für Krankenhäuser – und damit auch für die Regio-Kliniken. „Wedel hat ja ständig etwas Neues ausprobiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Derzeit besteht der Fokus auf dem Bereich der Geriatrie. Maser-Festersen hofft, dass dieser Plan aufgeht: „An anderen Klinik-Standorten in Norddeutschland gibt es durchaus Beispiele dafür, dass so etwas funktionieren kann.“ Die Aussagen von Regio-Geschäftsführerin Angela Bartels im Hauptausschuss habe sie – im Gegensatz zu anderen Politikern – im Übrigen nicht als Ankündigung einer bevorstehenden Schließung empfunden: „Die Aussagen waren eher neutral.“ Sollte es doch soweit kommen, müsse man als Politik je nach Faktenlage entscheiden: „Der Standort ist wichtig für Wedel und wichtig wegen der Arbeitsplätze. Aber ob man bis zum bitteren Ende daran festhalten muss?“ Zumal ihrer Prognose nach an den Kliniken Pinneberg und Elmshorn genug Mitarbeiter gesucht werden, um den Wedeler Kollegen im Fall der Fälle eine Perspektive zu bieten.

AfD: Aus Sicht der AfD ist die aktuell schlechte Finanzlage der Regio-Kliniken vor allem auf die Misswirtschaft in den Zeiten vor der Privatisierung zurückzuführen: „Der Kreis Pinneberg muss immer noch für die Fehler aus den Zeiten als Staatsbetrieb zahlen“, sagt Bernhard Noack, Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland. Wenn der Standort Wedel nun aus wirtschaftlichen Erwägungen geschlossen wird, sei dies mit Blick auf die Krankenhausdichte der Region wenig problematisch: „Die Gesundheitsversorgung sehe ich nicht zwingend gefährdet. Auch, weil Hamburg ja nicht weit ist.“ Wenn die Regio-Kliniken weiter Verluste machen, könne dies „natürlich so nicht weitergehen“ und es sei vor allem in der Verantwortung des Wirtschaftsunternehmens Sana über die Zukunft des Standorts zu entscheiden: „Wir sollten uns grundsätzlich als Partei da nicht einmischen“.

KWGP: Burghard Schalhorn von der Kreis-Wählergemeinschaft Pinneberg (KWGP) sagte, es sei natürlich bedauerlich, sollte eine Klinik im Kreis Pinneberg geschlossen werden: „Wir wissen aber auch, wie viele Krankenhäuser es in der Umgebung gibt. Und viele Patienten orientieren sich bereits jetzt nach Hamburg.“ Solange die Versorgung nicht zusammenbricht, wäre auch eine Schließung vertretbar. Um die Mitarbeiter müsste man sich dabei genauso wenig Sorgen machen wie um die medizinische Versorgung: „Denn die Fachkräfte werden auch an anderen Standorten dringend gebraucht. Sie werden nicht auf der Straße sitzen.“